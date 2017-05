Del saque somos carnecita... El ‘Loco’ Vargas reapareció después de dos meses y medio y lo hizo con un golazo. A su estilo, con buena pegada, como los que hacía cuando la rompía en Italia. Jugar de lateral le queda mejor, pero debe estar en buena forma física. En el fútbol no se juega con nombres. Chale y el ‘Puma’ lo ponían de ‘6’, una posición donde nunca se acomodó. Eso sí, los años no pasan en vano y ya no tiene la velocidad ni la potencia de antes.



Troglio tendrá que rodearlo de jugadores para que lo apoyen, sobre todo en la marca. Aunque me queda una duda: si ha bajado de peso, ¿cuánto pesaba antes?... El que sí me preocupó fue ‘Corcho’. El lateral derecho no estuvo seguro en la marca y, por momentos, los rivales le rompieron la cintura. Ojalá mejore en los amistosos con la selección ante Paraguay y Jamaica, porque a ese ritmo fácil viene Advíncula y lo manda a la banca. El ‘Rayo’ no es titular en Tigres, pero un entrenamiento en México es más exigente que un partido del torneo peruano. Así es...



A propósito, hay un runrún de que el ‘Tigre’ anda con los nervios de punta. Si nos quitan los puntos, se nos viene la noche, se acaba el floro del parrillero y adiós a las pocas esperanzas de ir a Rusia. Curuju...



Por si acaso, los ‘venecos’ han empezado un trabajo serio con miras a Qatar 2022. Su selección es la sensación en el Mundial Sub-20. En la fase de grupos le ganó a todos, incluso a la favorita Alemania. Tiene a Rafael Dudamel, el mismo técnico que dirige a los mayores, que ya está usando a varios chicos en Eliminatorias. Perú nunca ha clasificado a este torneo y en el último Sudamericano, nuestro equipo dirigido por el argentino Fernando Nogara, no ganó un solo partido, pero lo premiaron como asistente de Daniel Ahmed, que tiene a cargo todas las divisiones menores. No sean malos, la argolla nos está hundiendo y ‘Toño Centella’ está pintado en la pared. Ayayay... Me voy, soy fuga.

Video: Gol de Vargas a Comercio