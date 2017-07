‘Mala mala’ encontró sitio para hacer payasadas

Del saque somos carnecita... La punta es prestadita. Garcilaso puntero tiene 22 y Cristal es séptimo con 17 a cuatro fechas que acabe el Apertura. Eso demuestra que está competitivo o que es un mamarracho el campeonato. Para mí, es lo segundo. Para los hinchas, de rompe y raja. Los grandes, con fichajes caros, no juegan ni mela y se ven favorecidos con fallos arbitrales. El sábado le mostraron con justicia la roja a Cazulo y luego el juez se retractó. Ayer hubo penales polémicos en el ‘Monumental’ y nadie corrige eso. Y el ‘gana como sea’ se ha convertido en la mejor táctica y motivación. No hay un solo equipo que podamos decir que por fútbol merece ser ganador de este torneo. El que lo consiga será por casualidades de la vida o porque se equivocaron menos. Y eso no es defenderse bien ni atacar con efectividad. Curuju...



Tengo olor de camarín desde chibolito y no necesito ir a un curso de entrenadores para darme cuenta de que el ‘Piqui’ es un cono. Veo cómo rechaza y se parece a mi ‘causa’ Ruckelly, que no se puede hacer ni cinco pataditas. Ese barbón, increíblemente, es el mejor pagado del Perú. No me cabe duda que aquí están los peores dirigentes del mundo. Encima batutea un vestuario donde Uribe, Oblitas, ‘Chito’ La Torre, Gallardo, Mellán, Mifflin, ‘Panadero’, Quesada, ‘Chorri’, Garay y otros bravos han sido caudillos por galones y no por padrinos, como el cineasta que lo endiosa. Que sea educado, leído o profesional no quiere decir que le den el grado de intocable, ídolo o referente cuando no sabe ni parar un balón. Así no es...



La verídica que ‘Mala mala’ encontró el sitio perfecto para hacer payasadas. Fue a bailar ‘Despacito’ a un programa cómico, donde estuvo acompañada de dos tías, una de ellas debería estar promoviendo leyes a favor del deporte, que para eso le pagan. En nuestro vóley, que está de capa caída, se necesitan verdaderas entrenadoras. Los ajos, cebollas y mentadas de madre a otro lado. Así es...



La vez pasada, el ‘Conejo gordo’ se cruzó con un amigo en el banco y en ‘one’ lo vacilaron. El pata lo adelantó y le dijo que en los diarios lee que ha cabeceado y dejado a varios ‘graves’ (gente a la que le debe). El hombre lo tomó con humor y respondió que la prensa se le ha prendido. Plop... Me voy, soy fuga