Mariano Soso renunció porque dirigentes no lo querían y jugadores no confían en su trabajo

Del saque soy carnecita... Muchachos, no seamos ingenuos. Mariano Soso renunció porque los dirigentes no lo querían y los jugadores no confían en su trabajo. ¿Acaso creen que no quería una Copa Libertadores en su currículum y cobrar puntualito su sueldazo? Se va porque sintió que estaba de más, que sobraba, que las paredes hablaban. No fue futbolista y encima no quemó etapas. Tener camarín es básico y mucho más cuando estás al frente de un club grande, donde hay rankeados, cancheros, argolleros y ‘puñaleros’. Bielsa y Sampaoli son casos excepcionales, porque son completos en lo físico y táctico. El frutero Ahmed y todos sus chistosos ven 15 días entrenamientos del ‘Loco’ y el ‘Hombrecito’ y ya se computan los diferentes. Me dan risa, porque robotizan a los jugadores. Revisen sus nombres en Argentina y no figuran ni como mozos de parrilla. Sí, señores...

Esta es buenaza. Dizque el bravo de bravos de una actriz, novia de un representante, fue un ‘Muro’. Un arquero taco 5 que siempre lo vimos en la banca. Hoy está gordo y pelado. Él la llevó a la palestra hace muchos años y luego los partidores y tramposos lo tumbaron. ¿Qué tienen los goleros desconocidos? Hace poquito uno que no tiene ni para el pasaje lo adornó a un millonario que perdona cachos, porque le parece algo normal. Quéeeeee...

Me pasan la voz que el ‘Chino Kake’ es el nuevo ‘Pizarrón’. Ha crecido en su ‘carrera’. Pasó de ‘café don Lucho’ a empresario. Dizque fue la pantalla en la operación del zurdito que abandonó la crema. Lo recomendó el ‘9’, pero la comisión salió a su nombre. Lo bueno que tuvo calidad, porque lo llamó al verdadero empresario del marcador para darle un ‘drilo’. No lo puenteó. Eso es positivo en un ambiente donde se sacan los ojos. El temita es que todos se vayan contentos en el negocio. Así es...

Le dieron de su misma medicina al llorón que tuvo varias despedidas y cobra para ir a pichangas como si estuviese en actividad. Botó a los entrenadores de las categorías menores de los ‘poetas’ y ahora ‘Petipán’ le metió un tabazo en las cuatro letras. Fue con efecto, como el golazo que le hizo a Uruguay desde fuera del área en el 97’. El plagiador se cansó de botar la plata en la pelotita y dejaría tirado a todo su plantel. Entre el ‘Pepón’, el ‘Poste que mastica chicle’, el ‘Palomilla de ventana’, ‘Iván Cruz’, entre otros, se lo comieron con tenedor y sin meterlo al horno. Así es... Me voy, soy fuga.