Mario Mendaña se graduó de abusivo y matón por agredir a reportera 

Del saque somos carnecita... Este es el campeonato de las levantadas y caídas. Y el fútbol sigue de vacaciones. O se queda en ideas, en la pizarra o vestuarios. Alianza (26) tiene la primera opción, segundo Garcilaso (23 con un partido menos), UTC, Universitario (23) rezan el rosario y Huancayo (22) espera un milagro. Yo no le pongo una ficha a nadie porque son una moneda al aire. Los íntimos son aburridos, un equipo muy lento. El ‘City’ es lucha y la altura le da una mano. Los cajamarquinos guerrean y los cremas no tienen freno de mano y son puros pelotazos. El panameño Quintero es el único que intenta ser diferente. ¿Quién merece llevarse el Apertura? Yo diría que los árbitros, que ahora son los que influyen en los resultados. Algunos un poco más y meten la pelota al arco. No seas malo...



Ese uruguayo Mario Mendaña se graduó de abusivo y matón por meterle un empujón y dos codazos a una fotógrafa del diario Depor. Se arañó porque la chica estaba en la zona de reporteros gráficos y, según este individuo, no dejaba calentar a los suplentes de Melgar. Encima le dice: ‘Por eso el Perú está así’. Pero eso no piensa cuando va a cobrar los fines de mes, porque desde hace 20 años este país le da de comer. Que lo deporten por violencia contra la mujer. Aquí no hay disculpas que valgan. ¿De qué valió la marcha ‘Ni una menos’? Si no hay una sanción ejemplar o se deja un precedente, mañana le patea la cabeza a otra mujer. Hace dos semanas, el mexicano Ricardo Ortega, asistente técnico de este club, también se le fue encima a Alexi Gómez delante de todos los espectadores por defender a su patrón. Estos le faltan el respeto a todo el mundo y creen que haciendo estos papelones ganan puntos con el ‘Cabezón’. Son el fiel reflejo de Juan Reynoso. Un hombre resentido que no disimula su odio a los periodistas. Así es...



Me pasan la voz de que la lesión de Raúl Ruidíaz no es de alivio y es duda en la fecha doble ante Bolivia y Ecuador. Incluso cuentan que Monarcas Morelia, para salvarse del descenso, le metió harta aguja para infiltrarlo en la rodilla y pueda alinear. Esperemos que se recupere pronto y no sea crónica como vienen hablando, porque allí sí quedó la canción criolla. Hay muchos que sufrieron diferentes dolencias en esa zona, por eso después de cada partido se les hinchaba y se colocaban hielo. La pasaron mal y algunos no duraron mucho. Lo bueno es que la selección tiene al doctor Julio Segura, que es una eminencia de la traumatología. Lo cura porque lo cura. Así es... Me voy, soy fuga.

Llamamos al uruguayo Mario Mendaña para escuchar su versión. No quiso hablar. Hoy pasó esto con @Violeka fotógrafa de Depor. pic.twitter.com/tkQF0Tb7tH — Daniel Titinger (@Daniel_Titinger) 30 de julio de 2017