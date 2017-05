Del saque somos carnecita... La verídica que me da bronca que no haya un referente peruano, con carácter y de peso en el camarín de Cristal. Eso que ‘me llevo bien con todos’ es para los suavecitos y en su mayoría son ‘fuleros’. Es blanco o negro. Te quieren o te odian, pero como eres y sin caretas. El bravo debe aconsejar y también apadrinar. Por eso ‘Chumpi’ y ‘Panadero’ eran respetados. También los grandes capitanes y gente de experiencia que saltaban ante cualquier injusticia. La vez pasada, el uruguayo Diego Ifrán le quiso pegar a Edison Chávez porque lo expulsaron ante Muni en Villa El Salvador, en las semis de los play-off. Ayer, el arquero chileno Mauricio Viana lo trató como una chalona al chamaco Renzo Garcés porque no saltó en una jugada. Esto es de hace poquito, porque en el día a día el charrúa Jorge Cazulo y el argentino Horacio Calcaterra patean y ‘put...’ a los chibolos en el entrenamiento como si fuesen sus hijastros y nadie zapatea. Por eso lo extrañan al ‘Loquito’ Delgado que sí parchaba. ¿Ustedes creen que los colombianos Fabra, Barrios y Pérez dominan el vestuario de Boca Juniors? Les aseguro que no. Ni mueven los labios. Lo peor es que ‘Chemo’, el líder, el técnico, al final del 2-2 con Ayacucho, de camino al túnel, un poco más y se lo come sin masticar al ‘Charapa’. El jefe dice las cosas de frente y entre cuatro paredes. Yo sé que esto es fútbol y se guapea, menta la madre, zamaquea a los jugadores, pero hay formas y formas. No apliquen el abuso. Sí, señores...



Lo dije en la presentación de Alianza Lima. Lo repito ahorita en mayo, que falta poquito para que acabe el Torneo de Verano. Pablo Bengoechea no tiene uno solo que marque la diferencia y declara que dominó el partido. Le recuerdo que más de una hora Comerciantes Unidos tuvo uno menos por la expulsión de Willy Rivas. La mayoría de su plantel es taco 5 para abajo. Dudo que vayan a pelear el campeonato, a menos que haya una transformación total. Sus marcadores son un desastre. Sin sorpresa, desborde y defensivamente la puerta está sin alarma. Su volante tranquilamente es del mismo ritmo de ‘Manguera’ Villanueva, ‘Toto’ Terry y Tito Drago, es decir, del año de la carreta. Esos ‘monstruos’ brillaron en su época, pero hoy la exigencia es otra, hay que ser atletas, intensos, agresivos, dinámicos con y sin balón. Cruzado, Aguiar y ‘Cachito’ corren 100 metros y ponen 30 segundos. Arriba Pajoy no resuelve ni se la rebusca. Mi tío ‘Perico’ León llora desde Nueva Jersey cuando mira por cable a este colocho. Dice que con artrosis, artritis, dos baldes de pisco y, sus más de 70 cheques, la hace mejor que este pan con relleno y camote. Ayayayay...



Me pasan la voz que el ‘Alfajor’ del Muni es un hombre perfecto y su tarjeta bonus revienta de puntos. El viernes, plan de mediodía, con su flaquita hizo el mercado en Magdalena. Allí no agarró cochecito ni fue a pagar a caja como en Plaza Vea. Cargó sus ricas bolsas llenas de churrasco, pollo, pescado y víveres. Una hora después, el ‘Cholito’ de La Florida lateaba con su señora por el Mall de Salaverry. La verídica que este muchacho sí necesita una platinum o dorada porque está en falta, con un ‘chancho’ de aquellos. No sean zapatos rotos. No quieran averiguar por qué. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

