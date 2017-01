Del saque somos carnecita… Me pasaron el último reporte de la juerga de los ‘Cabezones’ en el Misti. Duró hasta las cuatro de la madrugada, pero los amos y señores de los ‘bloopers’ alargaron la reunión hasta las 9 de la mañana del domingo. Dizque se fueron por el barrio de ‘Cayma’ a disfrutar de dos muchachas. Lo peor es que el técnico se jacta de ser berraco en la disciplina. Igualito lo agarraron de gil. Si lo pasearon en un club de provincia, no está para agarrar retos mayores. Qué feo…

‘Giselo’ es cara de palo. Al rojo, al mango. Antes de fin de año y, cuando todavía no estaba en abertura de carne, se apareció con la mamá de su hijo a la discoteca ‘Premium’ en la ‘Capital de la amistad’. Era un jueves previo a la Navidad y allí se encontró con la trujillana que en ese tiempo ya era su ‘trampita’ y ahora la luce como la ‘firme’. Ese día fue tan evidente, que la oficial se ‘arañó’, le armó la bronca y terminaron. Ayayayay…

Me avisan que ‘Acasexo’ desea sentar cabeza. Se graduó de técnico, ya no sale, casi no toma y espera recuperar a la madre de sus cachorros. La que le hizo caso cuando tenía el pelo lacio y no chapaba ni la gripe. Cuando tuvo plata y se mandó ondular y decía ‘pos hombre’, miró para otro lado y se separó. Pero como el billete ya no es el mismo, lo dejaron como un dog. Tiene que guerrear con la única mujer que lo quiso con sinceridad. Si no atraca, premio consuelo es la Pushy. Nooooo…

Hay un runrún que ese arquerito suplente, que se levantó a la ‘Totó’, llegó ayer a los entrenamientos en la Videnita de Huaraz bien ‘acharlado’. Ahora hace travesuras con una empresaria exitosa que lo engríe con el ropero y seguro con monedas. Por eso camina grandazo, como si fuera titular. El sillón rojo le dio vida. De partidor a vividor. Curuju… Me voy, soy fuga.