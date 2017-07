Se me cayeron ‘Muñeca’ y ‘Camello’, son de fútbol, pero sin códigos

Del saque somos carnecita... Se me cayeron ‘Muñeca’ y ‘Camello’. ‘Chemo’ los llevó a La Florida y lo correcto era que presenten sus cartas de renuncia y se vayan con el pelucón, pero se hicieron los giles, los mochos, los desentendidos, y se quedaron con la reserva. Son hombres de fútbol, pero sin códigos. Y sí son así en lo laboral, no me los quiero imaginar en otro campo. A mí no me vengan con que están en la lona y que no tienen ni para comer, porque eso es falso. Tampoco que cuentan con el visto bueno del ‘Gato con botas’. Eso no se negocia. Yo prefiero chambear en lo que sea antes de que me tilden de traidor, desleal o malagradecido. Así de sencillo...

Me pasan la voz de que a una promesa de los ‘Basureros’, de 17 años, lo subieron al primer equipo para que haga partido de práctica. Su gran error fue reventar en una dividida a un coloradito, hijito de papá, y que es más malo que ese que mató a dos personas en un colectivo. Claro, lo chancaron al engreído del bravo del club. Desde esa fecha no lo han vuelto a convocar al chamaquito, que es zaguero y tiene bastantes condiciones. La firme que ese chico debería estudiar marketing y practicar waterpolo. Así es...

Ese ‘Lavandero’ de Huaraz se computa como su compatriota Álvaro Recoba, pero solo es su juanete o uña con hongo. Hace lo que quiere con su técnico. Lo llama y con pana y elegancia le avisa que se va a quedar un día más en Lima. Eso no es todo, insulta y guapea a los más chicos en el equipo. Bájate tres rayitas porque te van a ‘parchar’ igualito que a tu paisano ‘Piqui’. Ray lo dejó globo por pegarla de matón. La experiencia es trasmitir enseñanza, ser un buen ejemplo, y no cometer abusos. Curuju...

‘Voz de pito’ es como tú, como yo. Tira para la familia, pero de vez en cuando se toma un respiro. Lo han visto marcando territorio por la avenida Angamos, en Miraflores. La semana pasada, dos veces fue captado por la zona y bien ‘barreteado’, porque estaba barbón y con ropa desgastada. El chato no necesita de nombrada ni pararse en la cancha para campeonar o comerle el coco a un calzoncito. Tiene lo suyo. Es carismático. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.