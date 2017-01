Del saque somos carnecita... El primer día del 2017 y que haya salud y éxitos en cada hogar de este planeta. Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo es la fórmula para crecer. Y háganse su chequeo anual en un hospital o clínica. Así como tienen para el desbande, también preocúpense por estar sanitos. Un abrazo para todos...



Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Chemo misio’ ahora apunta cerca de su casa, afana por la cancha de Cristal. Dizque mira chiquillas que están de impulsadoras del mercado de Caquetá y otra que ofrece rehidratantes en la avenida Tarapacá. Así es...





Así que ‘Puchungo’ se adelantó a los festejos. El viernes estuvo en San Bartolo brindando con una madurona, que fácil tenía su misma edad. Plan de 10 y media de la noche, fue con ella y levantó un trago. Estaba con un polo negro y un sombrerito a lo Pedro Navaja. El chalaco es efectivo. Donde pone el ojo, pone la mecha corta... El ‘Rey Salomón’ terminó al pie del Huascarán por botarse con las ofertas. Lo llamaron de Arequipa y no quiso. Después lo timbraron de la ‘Franja’ y pidió más que el ‘Loco’, le mejoraron la oferta y por 2 lucas se tiró para atrás. Solo le queda enterrarse en provincia. Curuju...



Por si acaso, ese defensa con nombre de Maradona y que lo echaron de Ate por indisciplinado es ‘cabecero’ al mango y anda en falta por Villa El Salvador. Dos de sus amigos le dieron un billete para que solucione unos temas y ya van dos meses que no les cancela. No les responde el fono y los tiene bloqueados en ‘wasap’ y Facebook. Quéééé...



Me avisan que la cúster que trasladaba a un cuadro limeño no aparece. No está en ningún garaje y ni el chofer da razón de su ubicación. Parece que se la ‘tragó’ la tierra o los antiguos administradores lo ‘pusieron al palo’. Qué feo... Me voy, soy fuga.