Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que la ‘Foquita’ estuvo el domingo en ‘Barranco Bar’. No tomó, tampoco bailó, solo miró los pantaloncitos que se le regalaban. Se tomó fotos con algunos hinchas y, al final, solo le habló al oído a una blanca, le pidió su número y se arrancó. Ojalá nomás que el arquero suplentón que ha subido a Primera, no vaya a los lugares que frecuenta, porque con 20 mangos en el drilo lo ‘parte’ con pana y elegancia. Curuju…

Me cuentan que la ‘Hiena’ está manejando con brevete ‘chueco’. Dizque en el Callao cometió una infracción y le retuvieron el documento. Ahora maneja mirando a todos lados, que no se aparezca un patrullero y lo pare, porque pierde y feo. Este muchacho tiene una ‘pelea de gatos’ en el techo. Es el mejor buscándose problemas. Cualquier día hace la del Chavo y nadie lo salva. Así es…

Por si acaso, en el almuerzo por el aniversario del club del Rímac, invitaron a la mayoría de jugadores que pasaron por la ‘celeste’, desde los regulares, pan con relleno y camote y hasta los que dejaron huella. El temita es que no le avisaron al ‘Diamante’, al más grande jugador que ha salido de ese equipo. Es para agarrarlos a cachetadas. Qué feo…

El domingo, en el aeropuerto de Arequipa, una familia le pidió foto al ‘Tigre’, que había ido a ver la primera final. Todos se cuadraron al costado del técnico y el más chibolo preguntaba quién era. Yo si lo veo en one le preguntaría dónde hizo el curso de entrenador. Fue contratado para pelear las Eliminatorias y no para barretearse con los chibolos. Encima nos han regalado tres puntos de mesa. Estamos octavos y le hacemos fiesta. Por eso nos dicen los giles de Sudamérica. Hay mucho sonso. Ayayyyy…

Me cuentan que ‘Tyson’ perdió la casa por tramposo. La señora le abrió juicio y un poco más y le quita hasta sus boxers. Ahora que anda sin arreglar con nadie, está viviendo en un ‘telo’. Lo bueno que allí puede llevar a cualquier amiguita y entra sin problemas. Curuju... Me voy, soy fuga.