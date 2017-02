Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Rey de los bloopers’ no puede conducir ninguna ‘nave’ desde que le quitaron la licencia por manejar en ‘bomba’. Pero como es car’e palo, igualito ‘chapa’ su carro y se va por donde quiere. Es que antes de ir al ‘Misti’ se fue al primer puerto y sacó uno ‘chueco’. Quéeeee...

Ese delantero chalaco que juega en Europa tiene una pelea de diez gatos en su cabeza. No regresa a su equipo porque prefiere las juergas y estuvo el pasado viernes en ‘Voce sur’. Con su traguito en la mano, caminaba por todo el local en busca de algún ‘pantaloncito’ para comer y llevar. El muchacho tiene talento, pero está tirado para el mal. En Francia lo botaron por indisciplinado y ahora comete el mismo error con su equipo de Bulgaria. La pelotita no dura mucho, hay que aprovechar el tiempo y asegurarse. Muchos han terminado ‘mangueando’. Y no va ser...

Me datean que la plata está regalada en la ‘Franja’. El ‘men’ del club ha contratado dos gerentes que pasan sus recibos por honorarios de 20 mil soles. Encima, ha destinado 150 mil lucas cholas para las categorías menores. Sin embargo, los chibolos entrenan en una sola cancha y cada uno agarra la mitad del campo. Huuummmm...

Así que ‘Malingas’ se volvió asesor de negocios en el ‘Vendaval’. Como le va muy bien en las parcelas que compró en su tierra, le ha metido el ‘bichito’ al colombiano Valencia para que adquiera terrenos en Sullana. El cafetero ve con buenos ojos los ‘business’ y le ha agarrado tanto cariño a la ciudad, que está decidido a traer a toda su familia y quedarse a vivir al norte del Perú. Curuju... Me voy, soy fuga.