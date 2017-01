Del saque somos carnecita... Este 2017 no voy a perdonar una. Voy a desenmascarar a esos entrenadores y jugadores que son empresarios. Tengo nombres, apellidos y operaciones. Triangulan con dirigentes y se llevan la ‘torta’. Me he quedado sorprendido como ‘Peinadito’ ha dejado esa escuela de ‘chupasangres’ en el Perú. Ser jefe y quitarle plata del sobre a tu empleado es repugnante. Tampoco se salvarán los periodistas que toman cafecitos con técnicos y peloteros. Pueden citarse por una entrevista o tema de chamba, pero no para hablar de negocios. Son falsos moralistas y levantan a sus patrocinados y desaparecen a la competencia. Los tengo tarifados. El silencio no ayuda a crecer. Así que guerra avisada...



Hoy voy a tocar a dos: un pelucón y un ‘arreglado’ en su época, porque ahora está viejo y arrugado. Ya sé que el primero juega en pared con un ‘Chino’ que es negociante al rojo. Le cobra comisión hasta al doctor. El segundo se barretea con su hijo, con uno que se dejó arranchar su novia por un chalaco y con un colocho ‘Salpiquey’. Les doy la chance de retirarse del ‘business’ y dedicarse a lo suyo. Me han dado demasiada información. Esto le hace daño a nuestro fútbol. Basta de seguir el amén...



El año empezó con una buena noticia. El ‘Chino Tajada’ y ‘Abrigón’ fueron despedidos. Ese par no aportó ni mela. Imagino que se han fondeado, que han comprado depas, casa de playa, cañazas y todo de pepa. El asesor de no sé qué y que había sido contratado para realizar proyectos, ni siquiera se preparó un buen arroz chaufa ni le mandó un tallarín taipa a Manuelito, que lo metió en la chamba. El otro no la descubría a su trampita y se iba a encargar de la seguridad. Plop...



La verídica que un volante, que en el 2016 jugó en Sullana, debe cuadrar a su flaca o amiga. El sábado, en la tienda Adidas de Plaza San Miguel, se apareció con una chata poderosa y dos causas. Ella compró un par de zapatillas y se le iban los ojos para todos lados. Volteaba y miraba profundamente a cada ‘man’ que se le cruzaba. Si a su lado y sin tragos se porta así, no quiero ni pensar cuando está sola y sazonada. Métele una ‘barrida’ al estilo Carranza. Rexuxa... Me voy, soy fuga.