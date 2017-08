Algunos en Melgar necesitan un psiquiatra

Del saque somos carnecita... AQUÍ DECIMOS LAS COSAS COMO SON. Me parece muy mal que la Comisión de Justicia de la Asociación le haya quitado 6 puntos al Real Garcilaso a dos fechas del final Apertura. O sea, se lo han bajado a la mala. El reglamento les puede dar la razón, pero por qué esperar hasta el último momento. Acaso es un expediente como el del ‘Cosito’ y su mujer, de más de mil hojas. Hoy son los cusqueños. Mañana los cajamarquinos. Pasado los huancaínos. Cuando hay un reclamo se deben pronunciar en ‘one’. Esto trae muchas suspicacias. Yo soy podrido al mango. Me pongo a repasar cómo se ha desarrollado el torneo y sale un olor nauseabundo. Con fallos arbitrales descarados. Qué feo...



El fútbol es un trabajo. Y a veces un show. Pero ahora lo que vale son los objetivos y resultados. Cada uno con su estilo. Con su marca, sello y es válido. El ‘como sea’ de Alianza Lima le ha funcionado y, si son ganadores del campeonato, hay que felicitarlos. La suerte, los regalitos, los reclamos en mesa, los pelotazos al área y ‘San Butrón’ son la combinación del éxito en el Perú. El problema es cuando vamos a la Libertadores y Sudamericana. Hacemos cero puntos y somos la comidilla del continente. No me vengan con el floro barato de que defender bien es jugar bien. Con esa filosofía, solo esperas un contragolpe y un milagro. Nada más. Yo muero con el balón en el piso y mirando sur y norte. Quisiera saber qué opinan ‘Perico’, ‘Pitín’, el ‘Nene’, el ‘Cholo’ Sotil, Cueto, Waldir y los hinchas que vieron a los bravos. Solo pido cuatro pases seguidos. Rexuxa...



El comando técnico de Melgar necesita un psiquiatra urgente. Terapia día y noche. Juan Reynoso les ha malogrado el cerebro a sus colaboradores y son una ‘granada’ sin seguro. El mexicano Ricardo Ortega hace unas semanas fue a encararlo a la cancha a Alexi Gómez, quien evitó problemas para no traer cola en el ‘Monumental’. El sábado le metió un cabezazo al defensor Eduardo Rabanal del Municipal y le dio los ‘diablos azules’ porque repartió puñetes al aire. Creo que no es el asistente del ‘Cabezón’, es su guardaespaldas, porque no le pueden hacer ni una mueca a su patrón. Que lo deporten por matón. Y la bronca en Arequipa la empezó Juan Carlos La Rosa, quien se comió el pleito y le mentó la madre en 20 partes al DT Ameli. Ya el domingo pasado, Mario Mendaña agredió cobardemente a una colega con dos codazos y un empujón. Este staff es el fiel reflejo de su jefe. Espero que haya sanciones ejemplares. Y no va a ser...



La firme que Pablito tiene que reacomodar todo en La Florida. No pudo con Aurich y eso es grave por las diferencias de los planteles. Se fue ‘Chemo’ y la tan comentada raza todavía no aparece ni de reojo. El caso Jorge Cazulo es inédito. De zaguero, no tiene salida limpia, no salta, no hace las coberturas, no anticipa, no agarra a nadie y lo pone más nervioso a la ensalada de Luis Abram. De volante, es un carrito sin luces ni frenos. Sin pausa, sin panorama, sin pase corto ni largo y encima se la da al contrario. Es un extranjero que no marca la diferencia ni con su barba. Aun así, los entrenadores lo colocan de titular. ¿O acaso los dirigentes lo imponen? Insistir en ponerlo ya es capricho o una orden. Así es... Me voy, soy fuga.

Universitario 2-1 Melgar: resumen y goles