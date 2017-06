Melgar: El Bombardero dice esto sobre su triunfo en el Torneo de Verano

Del saque somos carnecita... Melgar campeón del Torneo de Verano. Se alegran los jugadores, el cuerpo técnico, Arequipa, pero el fútbol peruano cruza los dedos para que no se venga otro papelón y vergüenza a nivel internacional. Y la firme que Diego Penny en lugar de celebrar su copita, muestra todo su resentimiento. Los medios y colegas no tienen la culpa que sea el rey de los bloopers, que en la selección le hayan metido 5, que tenga mantequilla en las manos y en la Libertadores solo salió en la televisión cuando fue a recoger la pelota de su arco. Acabó el partido con UTC y así declaró: “Esto es para los periodistas estúpidos que no saben dónde están parados y nos llaman mediocres”. Quiere que le digan competitivo, ganador, exitoso y no lo es. Que agradezca que ‘Sin manos’ se puso la blanquirroja. Por eso vienen argentinos y uruguayos viejos, estafadores y se nacionalizan. Y no va a ser...

Bien chancado el ‘Piqui’. El chalaco ‘Ray’ terminó con el abuso a la chibolada de La Florida y ya lo curó a ese barbón que se creía dueño del camarín. Lo que no pudo un ‘peso pesado’, lo hizo un mocoso con tres años en la profesional. Se respeta jerarquía, galones, trayectoria, experiencia y allí nomás. Así tengas 16 años, no te dejes humillar. Hay carajeadas y carajeadas. Y si te ajustan a la mala en las prácticas, también responde a la mala. Es el único vestuario del país donde los extranjeros mandan. Qué feo...

Así que el martes en la mañana, en la puerta de la Videna, una señora estuvo esperando a la ‘Hiena’. El volante hace más de un año le vendió un auto rojo con hartas papeletas y le pidió que pague todo a la doña porque en un mes le devolvía. La tía llorando contó que por culpa de este tipo su hijo se murió, ya que necesitaba dinero para sanarlo de una enfermedad y no le canceló. El zambito la vio, pisó el acelerador y arrancó. Rexuxa...

Ya me contaron que el ‘Chemo de los pobres’ cayó a una rumba del jirón Castilla en el Rímac, el domingo. El hombre, en su billetera, solo tenía su DNI y tarjetas de un par de locales de salsa, pero nada de ‘guita’. Como todos ponían, cuando le tocó la ronda, miró su reloj, dijo que iba a recoger a un par de amigas y se marchó, no volvió más. Ayayayay... Me voy, soy fuga.