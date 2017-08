Miguel Trauco preocupa a El Bombardero

Del saque somos carnecita... Veo el video de Paolo con su novia Thaísa y la firme que la brasileña tiene más técnica que varios correlones de nuestro fútbol. La rubia hace pataditas, rodillitas y cabecitas y no se le cae la bola. Fácil la domina mejor que un montón de ‘picapiedras’ o pan con relleno y camote. Tírenle la pelota a Cazulo, Benincasa, Revoredo y fijo que te la devuelven con la mano. Esos llegaron a Primera por un buen padrino o porque la redondita es generosa. Que le agradezcan a Dios por ese tremendo milagro. Sí, señores...



Me preocupa lo de Miguel Trauco porque venía con ritmo en el Flamengo y de un momento a otro lo borraron. Lleva tres partidos sin salir en lista. Ese ‘colocho’ Reinaldo Rueda, desde que ha llegado, le ha bajado la llanta y lo ha arrimado simplemente porque no le gusta. El marcador era titular indiscutible porque lo ponían de lateral, de volante y siempre rendía. Ahora ve los partidos desde la tribuna y eso no es bueno para su confianza. Así que hay que chambearlo de la cabecita porque tiene calidad de sobra. Curuju...



Por favor, no me pregunten a cada rato por Bolivia. Si nos vamos a ‘muñequear’ por ellos, estamos todos locos. Sus únicos conocidos, porque ni siquiera son rankeados, son el pelucón Marcelo Martins, el chato Alejandro Chumacero y el narizón Pablo Escobar. Según la prensa boliche, los dos últimos se quedarán en La Paz y no vendrían a Lima porque quieren darle rodaje a cuatro chicos de 20 años. No hay uno solo que sea top. No hay excusas. Lo ganamos porque lo ganamos. Si no es así, apaguemos la luz y chau todos. Ayayayay...



Bien Alfonso Dulanto, quien fue invitado a la China para un partido de estrellas y lo recibieron con flores, como crack, como Daniel Pasarella. Felizmente los asiáticos no entraron a YouTube a chequearlo. Su causa organizó el evento y le pidió dos refuerzos. El zaguero le dio una mano a ‘Coyote’ Rivera y al ‘Chino’ Pereda para que les caiga un salvavidas. Los peruanos integraron el cuadro de Ronaldinho y enfrentaron a Figo. Se tomaron foto con el uruguayo Rubén Sosa, con los chilenos Marcelo Vega, Gabriel ‘Coca’ Mendoza, el mexicano Javier ‘Pájaro’ Hernández, el ‘Pirata’ Czornomaz y otros bravos que estaban en su mismo equipo. Dizque ‘Pocho’ le ‘amobló’ la casa a Dinho cuando quiso devolverle una pared. El brasileño se la dio mansita y el defensa le tiró un televisor, lavadora, refrigeradora y secadora. Plop... Me voy, soy fuga.

