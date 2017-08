Neymar y el inmenso vacío que dejó en Barcelona [VIDEO]

Del saque somos carnecita... El trauma Neymar le pasó la factura al Barcelona en la Supercopa de España. El equipo está tocado y no se recupera del golpe. Encima no trajeron refuerzos y Deulofeu es un calichín todavía para reemplazar al brasileño, que no tiene sustituto. Este Real Madrid sin Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale gusta y agrada a la vista. Este colectivo ganó con mucha dinámica, claridad y superioridad. Diría que hace muchísimos años no se veía tanta diferencia en la cancha. Fue 2-0 y pudo meterle 3 más. La pregunta es: ¿prefiere este cuadro o con CR7? Curuju...



El ‘Barza’ se puede acomodar con Coutinho, Dembelé y Paulinho. Y la firme que debe traer urgente a un zaguero porque Javier Mascherano está de bajada hace ratazo. Preocupa que Andrés Iniesta, que no jugó ayer, ya no sea el mismo de antes. La banda derecha es una moneda al aire porque Semedo y Aleix Vidal no son ni el uñero de Dani Alves. Este despacho deportivo desde hace un tiempito contrata mucha huevera frita (André Gomes, Digne, Denis Suárez, Paco Alcácer, Arda Turan). No quiero pensar cuando se lesione Luisito Suárez o Lionel Messi. No hay banca y este entrenador no replanteó ni resolvió nada en dos partidos. De verlo con la camisa afuera del pantalón y la cara de asustado, ni inspira confianza. Ayayayay...



El viernes pasado, en el local ‘Pachamanca’ de Tarapoto, se presentaron ‘Los Adolescentes’. Allí estaba un gordito ‘Ahogado’ de tanta chela que se metió, porque se boleteó hasta las 6 de la mañana. Ahora entiendo esa guata. Es purita cebada. O sea que este patita se destroza en la previa de los partidos. Así no es... Me voy, soy fuga.

Real Madrid 2-0 Barcelona: Goles y resumen