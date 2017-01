Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Ñol’ vive con su inglesa en La Molina. Ella vino a pasar las fiestas de fin de año y se quedó. Se han dado una segunda oportunidad y parece que el asistente del ‘Tigre’ tuvo que dejar a su piernona, con la que salía a bailar y hacer más cositas. Como ella le sigue el amén, le ha dicho que pueden seguir viéndose caleta. Curuju...

Por si acaso, ‘Pablito’, al que le gustaba clavar clavitos a puras mamacitas, ahora camina por la Universidad Católica. Hay un runrún de que encontró una pituquita a la que le habla como español y la derrite. Dizque seguido va con su ‘nave’ y, a veces, se queda hasta la madrugada. Rexuxa...

Me avisan que un ‘Conejo gordo’ campeonó con una chica de una radio. Cuentan que se olvidó de las chibolas y apuntó a una de su peso. Eso sí, cuando llega a su programa, se hace que no la conoce, pero después han visto que la recoge y se la lleva para estar solitos y sin ‘zapatos rotos’. Noooo...

‘Ben a mi casa’ anuncia matrimonio. Aflojó y, antes que la novia lo deje por mujeriego, decidió casarse en un par de meses. Por supuesto, todo será muy reservado porque no quiere mucha propaganda. Da la impresión de que a alguna fulanita le dijo que está soltero. Tronco en la cancha, mentiroso en la calle. Huuuuuuummmmm...

Los ‘pitos’ están en plena pretemporada. Este año no invirtieron en alquilar un club y se sacan la mela en ‘Agua Dulce’. Corren, sudan la gota gorda, se meten su chapuzón y se llevan el número celular de alguna chiquita traviesa que se refresca. Al estilo de los peloteros. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.