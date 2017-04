La nueva víctima de 'Ken' tiene una chambaza en Miraflores

Del saque somos carnecita… Todo se sabe. La bronca entre el zambito que apellida como la ‘Ciudad de la eterna primavera’ y su actriz estalló peor que las bombas que mandó Trump a Siria. Es que el zambito ya se enteró que sale seguido con un blanquiñoso de nombre Aníbal. Lo más gracioso de todo, es que le reclama a la chica diciéndole que por ella dejó a su mujer. Eso pasa por poner en la balanza a una señora con una mocosa de la farándula. Qué feo…



Me cuentan que un ‘Caballito’ chorreó un sencillazo en un jato del Callao. Antes de regresar a Portugal, camino al aeropuerto, pasó por Santa Marina y le dejó un buen centro a una muchachita que fue su amor de chibolo y ahora la pasa mal. Calidoso y de buen corazón. Unas monedas más o billete menos no te hace rico. Así es…



Por si acaso, el ‘Cholo’ de la rosada se graduó de técnico. El viernes sacó su título en San Luis. Lo primero que hizo fue timbrar a una brasileña que vive en San Isidro para festejar juntitos el cartón. Alístense, que ese va hablar como Guardiola y va a querer cobrar como Mourinho. Noooo…



Me pasan la voz que el ‘Ken’ camina a menudo por la avenida Ricardo Palma en Miraflores. La nueva víctima tiene una chambaza y han salido un par de veces. El arquero no se hace palta porque es separada y tiene un ‘cachorro’. El portero está entusiasmado y dizque va por la legal. Curuju...



Si es verdad, estamos todos locos. Hay un run run que ese ‘charrúa’ con pinta de hippie y que trata mal a los chibolos en el Rímac, ha arreglado un contrato de 350 mil ‘cocos’ por todo el año. No controla bien una pelota, tampoco la toca con cariño, ni se para bien en la cancha y le regalan la plata. Yo no le doy ni 1500 cocos mensuales. Con las justas le daría una prestobarba y sus pasajes. Ayayayay… Me voy, soy fuga.



Sporting Cristal perdió a última hora con San Martín.

