El once inicial de la blanquirroja sin los ‘enchapados’ y con la ‘Foquita’ de yapa es muy frágil

Del saque somos carnecita... Empezamos ganando la fecha. Y no es doble, es triple para nosotros porque con el fallo a favor seguimos vivitos y coleando en las Eliminatorias. Muy bien Antonio García Pye por darse cuenta de la mala inscripción del boliviano, por presentar el reclamo en su momento a la FIFA, porque hoy otra sería la historia. La chamba de la apelación era puro formulismo de parte de nuestros abogados, porque el gerente le dio todo armadito, masticadito y con pruebas contundentes. Ahora es el turno de los jugadores, el comando técnico y la afición. Mañana yo no saco la calculadora, porque estoy sumando por adelantado. Tengo que hacer números desde el martes 5 de setiembre. Así que no me vengan con que no subestimemos a Bolivia. No soy botado ni nada por el estilo. Simplemente, si no podemos cumplir con este pequeño objetivo, no merecemos ni mela y vámonos pa’ La Habana. Sí, señores...



La verídica que me resisto a pensar que Jefferson Farfán estará en la banca. Si es así, damos muchas ventajas. Aquí no lo necesitamos para el segundo tiempo. Los bomberos en los incendios. No podemos regalar ni un segundo. Yo lo pongo a ojos cerrados. El apellido en su camiseta nomás inspira respeto y preocupación. Viene con ritmo, ganas y emocionalmente descontaminado. Con la cabeza limpiecita, porque ya no sufre por sus ex que eran un cólico de cálculos. Encima anda con los abductores sanitos porque no hizo desarreglos. Curuju...



No juega Paolo Guerrero por suspensión. Ni Renato Tapia ni Aldo Corzo. Tres enchapados. El once inicial es muy frágil. Aquino, Yotún, Cueva, Flores y Ruidíaz. Los metes a todos en la balanza y hacen una pierna del ‘Cholo’ Sotil o una pantorrilla de ‘Panadero’ Díaz. Todos livianitos. El único que puede aguantar zapato es la ‘Foquita’ y estará sentadito. Otra perlita más del ‘Tigre’. Le tengo todititas contadas al final del proceso. Así es...



Se resolvió el temita del arco. Carlos Cáceda, el yerno del ‘Puma’, es el elegido. Le correspondía porque en los últimos seis partidos fue suplente de Pedro Gallese. Creo que cualquiera de los tres convocados podía cuadrarse en los tres palos. Están en el mismo nivel. No tenemos un Ramón Quiroga o Otorino Sartor que marque la diferencia. Desde este córner, le mandamos las buenas vibras al golero de la ‘U’. Es tu noche soñada. También la de tu familia. Así que tranquilito, sereno, con don de mando, seguro de manos, llévate los pescuezos en los rechazos y vivo con los saques de pie. Atento y ajústate bien los guantes. Así es... Me voy, soy fuga.



