Panameño del Rímac se va y la más triste es chalaca de La Punta

Del saque somos carnecita… La verídica que ‘Chiquito’ es un personaje de aquellos y amigo de la noche al mango. El último sábado estuvo en un tono del barrio de ‘La Balanza’, en Comas. Apareció como a la una de la madrugada, se metió a una pollada y no duró ni un cuarto de hora. Quiso ‘cacharrear’ y nadie le hizo caso. Encima los palomillas lo empezaron a mirar ‘grueso’ y arrancó en one. Ya fue y no lo asume. Las muchachas de ahora antes de regalarte una sonrisa, un ojitos, un hola de lejitos o que te toreen con un bailecito, se fijan cómo te desenvuelves. Si te metes la mano al drilo, si en tu mesa hay mínimo un par de negras o doradas, si estás bien dibujado de ropero y ‘achote’. Si te ven bajo, sigue tu camino ‘compay’. No se acercan ni con presión. Así de sencillito. La escaneada es con infrarrojos. Y no va a ser...

Me cuentan que ese panameño del Rímac se va y la más triste es una chalaca de La Punta. El zambito estaba entusiasmado con la chica, le explicó que su relación iba en serio, pero ni siquiera el gol que hizo en el último minuto a los cremas le dio un ‘cachito’ más en el club. Ha tenido que chapar sus cosas mismo ‘Chavo del 8’, pero eso sí, se despidieron en un ‘telo’ de Santa Cruz. Curuju…

Lo vi al ‘Piqui’, a la hora del almuerzo, lateando por el Jockey Plaza con la family. Caminaba muy relajado con las manos en el bolsillo y cerca de las tiendas de ropa. Es que tiene 30 mil cocos al mes para gastarlo en algún caprichito. Es el mejor pagado en el Perú simplemente porque corre como atleta. El próximo año que contraten al huancaíno Raúl Pacheco que participa en maratones y que le paguen el doble. Lo que se necesita es jugadores de fútbol y no ‘picapiedras’. Así es...



Mis respetos para ese ‘Chino’ del primer puerto. No tiene ni un año completo en el Callao y ya tuvo dos amiguitas cariñosas. La segunda es la mejor y es hermana de una señora que tiene concesionario de comida y no digo dónde para que no le caiga la mancada. Es una chibola que está de ‘rompe’ y no le importa que el patita sea comprometido. No se hace paltas porque es solterita y sin compromiso. Su lema es ‘que se preocupe la oficial’. Asuuuuuu… Me voy, soy fuga.