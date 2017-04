Paolín con billete, fama y juventud no pudo retener a la 'ojiverde'

Del saque somos carnecita... El ‘Zorro’ publicó la foto acarameladito con Alondra y, la firme, creo que Paolín estará volando, renegando, herido en su amor propio. Con billete, fama y juventud no pudo retener a la ojiverde. El otro también es billetera gruesa, pero lo tumba en ‘pepa’ y en mejor floro. Con el ‘9’ todo era fútbol, el otro le habla de cine, de artistas, música, literatura, la lleva a comer bien y caminan solos. No tiene que soportar al chino alcahuete ese que no trabaja, duerme todo el día y le toca la puerta al goleador cuando quiere salir y necesita unos ‘reales’. Allí está la diferencia. Sí señores...

Ya me contaron que ‘Ben a mi casa’ se portó a lo grande el domingo pasado. Después del triunfo crema, se llevó a su novia junto a su papá a su casa de playa en Punta Hermosa. El muchacho se pulió, fue el encargado de cocinar la parrilla y demostró que tiene sazón. Se emocionó tanto que prometió selección. Asuuuu...

Hay un runrún de que el ‘Loco’ de la franja ha regresado con un amor de Jesús María. Dicen que es la quinta vez que retoman la relación. Parece que es el ‘bobo’ del arquero, pero que ella quiere algo en serio y él se corre de las relaciones formales. Sabe que campeona sin hablar y si lo ‘amarran’ ya no podrá salir a soltar la red. Y no va a ser...

Me cuentan que un tal ‘Rabanito’ está haciendo de las suyas en la discoteca ‘Mega’ de Huaraz. Parece que el muchacho es recontracaserito allí. Cómo será de conocido, que cuando llega, no hace cola, le abren paso y encima le dan su trago de cortesía. En la cancha no la hace mal, pero allí ya está dejando huella. Asu mare... Me voy, soy fuga.