Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz tienen méritos de sobra [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La verídica que se ven tantos casos en la vida real que uno se pone a pensar. Ahora, para muchos, el ‘te amo’ es como decir ‘hola’. Ya no sabes si es un saludo a la bandera, actuación o sentimiento. Los enamoramientos, noviazgos y matrimonios se terminan a los meses y nadie guarda luto. Incluso en plena relación ya están sacando los pies del plato, haciendo casting o esperando la ruptura para iniciar en ‘one’ otra aventura. Algunos disfrutan estos tiempos. Cuando se ponen muy ‘caramelosas’, yo estoy imperturbable. A los 80 años, en mis cuarteles de invierno, voy a girar mi cabeza y si mi señora está a mi lado, recién diré que es mi gran amor. Que chambeen con palabritas románticas y por Facebook a otros sonsos. Yo no me emociono. Vivo la realidad. Prefiero los años 70 que a los modernos y superaditos de esta época. Sí, señores...



Paolo Guerrero hace historia en Flamengo, mete el gol del título a Fluminense, campeona y ni un tuit del ‘Zorro’, que antes lo bombardeaba de elogios por las redes. Eso era cuando el delantero todavía estaba con su ojiverde. ¿Cargo de conciencia? Si has actuado bien, tendrías que seguir con la misma línea. Aquí estamos felices que junto a Miguel Trauco hayan dado la vuelta olímpica y sean reconocidos en Brasil. Al ‘Depredador’ lo aman todos. Juega en el equipo con más hinchas en el mundo. Curuju...

Paolo Guerrero se alocó y se metió a la tribuna a festejar con la Copa del Torneo Carioca [VIDEO]

Recontra meritorio lo de Raúl Ruidíaz. Con sus 50 kilos y mojado es el capo del Monarcas Morelia. Lo salvó del descenso en la última fecha de la etapa regular y en el minuto 92. Y de yapa, lo clasificó a los cuartos de final de la Liguilla Final de México y es el ‘pichichi’ del torneo. No le tenía mucha fe y me sorprende cada semana. No estará en la Premier League, Bundesliga, Calcio o Liga de España, pero no es de alivio allí, porque son regionalistas al mango y contratan gente con cartel y galones. Allá pagan hasta mejor que en Europa. Dejen de compararlo con Jefferson Farfán, quien en su verdadero nivel no tiene competencia. El chato es ‘9’ y la ‘Foquita’ va por fuera. Así que ante Bolivia que pongan al que viene con ritmo y moral. Así es...

Raúl Ruidíaz: El máximo goleador del Torneo Clausura de la Liga MX [VIDEO]

Me cuentan que hace dos semanas, Waldir se corrió de Edwin Pérez. Fue en el Fútbol 7 y en el Alianza Lima-Alas Peruanas. Los zambitos voltearon el partido y desde la banca, ‘Kanko’ y su mancha comenzaron a vacilarlo a ‘Flemita’, que se picó sanamente: ‘Se prestan para la joda’. Pero cuando lo vio en el grupo al ‘goleador histórico’, se le achoró mal: ‘Luego hablamos’. Sonó el pitazo final y el exdelantero hizo 9 segundos hasta su carro, que estaba estacionado a 200 metros. Evitó que lo chancaran. ¿Será cierto eso?... Me voy, soy fuga.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.