Del saque somos carnecita... Hasta a los sanos les entra el bichito de la curiosidad. Ya me contaron que el sábado pasado, un argentino que vende ‘Maní’ estuvo bailando bien relajadito en la discoteca ‘Vocé’ de Lince. Fue con su pareja, no tomó, pero se metió una mala noche que le quita piernas para la pretemporada con su equipo. Muchos se dieron su escapadita por ‘zapatos rotos’ para averiguar cuál es el vacilón y se pegaron. Y no va a ser...

El ‘Oso’ al que botaron como un ‘dog’ de Matute sigue ganando billete. Se recursea en un campeonato interno por el barrio ‘10’ de Octubre, en San Juan de Lurigancho. Por partido cobra mil soles, le regalan su caja de ‘chelas’, brinda solo con dos chelitas y se arranca con las monedas. Regresa a casa con el ‘drilo’ lleno. Así es...

Parece que el ‘Rei’ está con ganas de cambiar. Sacó los pasajes para su mamá, hizo que vaya a la embajada y la otra semana se la lleva a la doña para que la ayude a su patrona con los 4 niños. Allá las morenas son de ‘rompe’ y sabe que puede resbalar. Encima le pagan en ‘cocos’ y eso es lo que más aloca a las chicas. Huuuuummmm...

Me avisan que el ‘Tío Polaquito’ chapó un cuadro de la Copa Perú de Cajamarca. Lo malo es que le pidió a los dirigentes ver directamente el tema de las contrataciones. Está llamando a jugadores, les ofrece llevarlos y, mismo Puente Piedra, pide que paguen peaje. Quééééé... Me voy, soy fuga.