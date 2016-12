Del saque somos carnecita... Ya me enteré por qué ahora salen a cada rato a hablar mal del zambito que fue atrasado por un arquero ‘michi michi’. Es que hace unas semanas llegó a la Videna a saludar a sus compañeros, se abrazó con el portero, el cocinero, el jardinero, utilero, pero cuando vio al ‘Tigre’ y al ‘Ciego’, se hizo el loco y no los empelotó. Desde allí le han puesto la cruz y salen a decir que lo ven como un jugador retirado, pero la barajan con que lo van a esperar. Hummmm...



Lo malo se aprende rápido. Ese técnico que no es un sonso dejará un informe del plantel antes de irse del club. De allí depende que a varios se les renueve y el parrillero ha dicho que si desean, se matriculen con ‘un peaje’ para dejar buenas referencias. Los seguidores de ‘Peinadito’ deben ser desterrados de nuestra pelotita. ¡Qué feo!...



El 24, víspera de la Nochebuena, lo vi al arquero que pinta contento. Andaba buscando regalos por la mañana en el Centro de Lima y estaba como loco, porque la hora le ganaba. Primero, segundo y tercero es la familia, ojalá se haya portado bien. Así es... Algunos ‘ojeadores’ de la pelotita aseguran que uno de los chibolos con mayor proyección es el hijo del volante con bigotitos que lloró en todas sus despedidas. Lo malo es que el hombre se fue mal del Rímac y por eso tienen arrimado a su retoño. Hace poco, en un partido, cambiaron al muchacho, su viejo se molestó y se llevó a su hijo de la cancha sin importarle los entrenadores. Ayayayay...



La administración del ‘Papá’ es más mala que esa argentina que insultó a los peruanos. En sus últimos dos partidos llenaron su estadio, pero como no lograron el ascenso, no le pagaron a los jugadores ni al cuerpo técnico y a los trabajadores del club no les dieron ni para un panetón. Así no es... Me voy, soy fuga.