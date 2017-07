Un ‘Patito’ es desleal al mango

Del saque somos carnecita... Yo la tengo clarita. Perú tiene el 99.99 % de posibilidades de que no va al Mundial a cuatro fechas que acaben las Eliminatorias. Ricardo Gareca ya tiene la barreta precisa para ‘quemar’ a Carlos Zambrano y Jefferson Farfán. Los va a llamar en esta recta final y, cuando quede eliminado, dirá que con los jóvenes todo estaba mejor para que la gente se coma este cuento. Ni el ‘León’ ni la ‘Foquita’ son magos para hacer 12 puntos de 12 y rogar que no nos quiten los tres que ganamos en mesa. Brasil tiene 33 y ya está. Colombia (24), Uruguay (23), Chile (23), Argentina (22), Ecuador con (20) y Perú con (18). Tenemos que ir a Quito y Buenos Aires. ¿Ustedes creen que esas selecciones no van a sumar? Que sigan vendiendo humo el ‘Tigre’ y el ‘Ciego’. Y los hinchas a soñar. Rexuxa...



Vi a la ‘Hiena’ en el ‘Festival del Mar’ en la Costa Verde. El jueves, plan de 8:30 de la noche, estuvo saboreando unos platos sabrosos ‘Donde Yolo’, junto a su señora y un par de parejas de amigos. El sitio la rompe con su cebiche, causita, chaufa y picarones. Más allá estaban los puestos de ‘Cuto’, ‘Puchungo’ y la ‘Michilover’. Ese día cantaron las ‘Hechiceras’, que de paso todas estás guapísimas, y ayer Josimar y su Yambú. Curuju...



La firme que ese ‘Patito’ es desleal al mango. Juega en un equipo que ya no sopla como un ciclón y, como huele que se va pa’ La Habana, ya timbró al número uno de una universidad trujillana para volver. Pero como se fue diciendo que es de Primera y no de Segunda, lo mandaron a la ‘mela’ por un tubo. Qué feo...



Por siaca, me cuentan que el lateral con nombre de Maradona y que lo botaron del ‘Huascarán’ por desarreglado, se arrancó y dejó arrugas. No canceló las 5 botellas de whisky que se volteó en la discoteca ‘Mega’. Ahora lo llaman, lo ‘wasapean’ y no paga. Encima, su cuenta se la quieren cobrar a ‘Rabanito’. Así no es... Me voy, soy fuga.