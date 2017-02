Que el pedido de detención a Jessica Tejada sea ejemplo para las que le gusta lo fácil

Del saque somos carnecita... Hay tres razones para estar con una persona mucho mayor que tú. O criollamente para salir o convivir con un ‘viejo verde’: Por amor, dinero o poder. Lo primero es casi imposible. La realidad es cuando la ambición te nubla y cruzas la línea. Una cosa es buscarte un ‘sponsor’ y otra meterte en cosas chuecas. El pedido de detención a Jessica Tejada, más conocida como la popular ‘Provocación’, que sea un ejemplo para todas aquellas mujeres que les gusta lo fácil y llevar una vida de lujos. Ahora hay que averiguar bien la procedencia de la plata. Si es legal, para qué la hicieron socia si no chambea en nada. No es una mocosita de 18 o 20 añitos. Quizás con el ‘Conejo’, ‘Puchungo’, ‘Bam Bam’ y otro ‘saliente’ hubiera estado misia, pero en la calle. De qué vale gozar un tiempo si al final terminas siendo ‘canera’ y arrastrando el sufrimiento de toda la familia. Así no es...

Más ganas, más gastas. Por si acaso, ‘Aladino’ sigue pagando el alquiler de un ‘depa’ en Miraflores. Manda a su ‘causa’ para que le dé mantenimiento y después llega una caderona a recoger zapatillas. El chato cuida su ‘personal’ y cuando viene a Lima, tiene su cariñito asegurado. Todo lo que hace el balón, la nombrada y billetera. Lo hace alto, bonito, carismático, mismo chico reality. Por el fútbol se puede mirar al espejo. Rexuxa...

Me cuentan que el ‘Pituquito’ está solo y triste. Fue a Chiclayo con su ‘geba’, quien escogió el ‘nidito de amor’ y a los 3 días chapó sus chivas y lo abandonó. Le tiró la toalla y volvió a Lima. Parece que le encontró conversaciones con una vedette y lo mandó a la mela. La firme que los gustos del delantero son medios extraños. Se le ha conocido chicas sanas, guapas, universitarias, pero no puede con su genio y lo ampayan con centradoras como Shirley y Deysi, quienes han ‘caminado’ desde Tumbes a Tacna y asustan sin dos kilos de maquillajes. Ayayayay...

La ‘Muela’ marca por ‘Caminos del Inca’ en Surco. El marcador ‘patrulla’ por esa zona después de las 11 de la noche. Hay un run que deja a la conductora y se va a hacer sus travesuras. Que haga bien sus cosas porque ahora la moda es que te llamen por video cámara pasada la medianoche y te filmen todo lo que te rodea. Hay varios que se han negado y no han contestado el fono y allí vinieron los problemas. Las señoritas ya no se comen los tangos. Estamos en otra generación. Curuju...

El ‘Diamante’ es un personaje de aquellos. Ayer, en su charla técnica, motivó a sus jugadores, les metió harto verso y les explicó que ante Cristal es un duelo especial y por eso se pondrá el mejor terno que tiene en el ropero. La gente se vaciló y él aclaró que no era broma y que todos iban a sacar la cabeza para mirarlo. Callejero al mango. Asu ma’re... Me voy, soy fuga.