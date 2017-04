Del saque somos carnecita... El ‘Pelucón’ armando novelas es único. Eso de tocar el bombo, treparse del alambrado y llorar besando el escudo de la ‘U’ es para los sonsos. Es hincha de su bolsillo y punto. Pizarro también repite que su sueño es retirarse en Alianza. Vamos a ver si lo cumple...

Todo se sabe. Ya me contaron que el chato que cuando escuchaba el Himno Nacional se ponía a llorar, le escribió por ‘wasap’ y dejó mensajes en el inbox de su Facebook a la modelito que siempre fue un ‘terremoto’. La timbró con el tango que la quería para imagen de la universidad donde lo habían contratado. Lo malo que al poquito tiempo lo botaron. Lo raro es que ella nunca le contó a su novio. Ahora que el de bigotitos anda desocupado, le escribe y lo deja en visto. Pobechito...

Lo vi a un ‘parrillero’, que se encarga de la parte física de un club grande, muy afanoso con la administradora de un estadio de Breña. La doña está con unos kilitos de más y el travieso se acerca muy caballerito con el verso de que tiene una dieta especial para quemar esa grasita. Los hombres son podridos al mango y nada que ‘yo soy sano’. Ven un huequito, un espacio, un sajiro y se quieren meter de cabeza. Rexuxa...

Me llama una madre indignada para denunciar que un expelotero del San Agustín, que es hermano de un chato que jugó en Boys en los 80, no se está portando con su familia. Se ha ido a Italia y no manda un euro a sus dos hijas. Encima vino para fiestas y, pese a tener un juicio por alimentos e impedimento de salida, rompió mano, se arrancó y ni siquiera les llevó un panetón a sus herederas. El de arriba mira todo. ¿Quién es? Voy a esperar que le gire un dinero. Si no cumple, le voy a dar cabida a la señora para que lo tire en cancha. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.