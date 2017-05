Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el rival del ‘Zorro’ sigue comprando casas, tumbándolas y construyendo edificios. Dicen que ha invertido otra vez en Barranco y pronto va a levantar un condominio. La firme que su causa, ese ‘chino pelado’, debería ponerse a chambear como portero, porque ya son varios años que lo sigue viviendo y nunca se le ha visto chambear. Ayayayay...

Hay un runrún que un ‘Tanque roto’ ahora camina por la canchita de Sedapal, en Breña. Hace años bajaba en busca de una ‘chatita’ cuyo nombre empieza con ‘M’ de Maruja. Parece que se amistaron y otra vez volvieron al ‘dame que te doy’. Hummmm...

Hay un zambito que anda por la MLS y se recupera de una lesión, que hace poco mandó presentes para las mamitas de su familia. Tampoco se olvidó de enviar regalos y ropa europea para la chica del jirón Pizarro, en el Rímac. Dicen que le avisó que se vaya preparando, porque se la lleva en cualquier momento. Lo que no sabe es que ella ya tiene un amigo que la lleva al cine y a otros lugares más privados. Noooooo...

Ya me enteré que el ‘Pelucón’ de la tía Laura, se apareció por la concentración crema y pidió una foto exclusiva con el técnico. Decía que su compatriota era su ‘causa’ de años. Lo malo es que cuando el entrenador apareció, lo vio y no sabía de su existencia. Curuju... Me voy, soy fuga.