Del saque somos carnecita... Perú en el puesto 15 del ránking de la FIFA. Esa lista la confeccionaron los ayayeros del ‘Ciego’ junto a ‘Toño Centella’ y mi tía Susy Díaz. No hay otra explicación. La selección tiene 18 puntos en las Eliminatorias con tres regalados en mesa. La sub-15 y sub-20 dieron vergüenza, lástima y fueron humilladas en los sudamericanos de su categoría. Estamos jodidos y seguiremos así mientras engañemos a la gente, al pueblo, con comerciales que digan que estamos a un paso del Mundial. ¿Qué aprobación pueden tener Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas con este desastre? Los tangos para los sonsos y ‘suavecitos’. La noticia es una sola: la verdad. Todos se quedan callados.





Sí, señores... Voy a hacer un repaso. Cristal (2 puntos) y Melgar (3) quedaron últimos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La ‘U’ cayó en la etapa previa con el Capiatá, uno de los peores equipos que vi en mi vida. También Muni se quedó en esa instancia. En la Sudamericana, Aurich, Sport Huancayo, Alianza Lima y Comerciantes Unidos fueron pan con relleno y camote. Todo porque nuestro fútbol es un mamarracho. Contratamos jugadores ‘estafadores’, sin nivel y que no aportan ni ‘mela’. Los empresarios imponen a sus patrocinados y la moda actual es que los técnicos chapen por lo bajo y tengan su barreta para cualquier roche.



Asu ma’re... No hay política de menores en los clubes. Allí predomina el tarjetazo, la argolla. Los profesores reciben propinas porque ni siquiera se les puede llamar sueldo. Los padres creen que sus hijos son Messi y les hacen daño porque los inflan sin que sepan parar una pelota. Solo van a los entrenamientos y partidos a gritar y joder. Algunos formadores se van de avance con las madres y se comprometen en las alineaciones. Los chicos no tienen vitaminas, gimnasio y ni les dan un plátano y un vaso de agua después de los entrenamientos. Los dirigentes solo buscan ‘business’, viajar en primera clase, recibir viáticos y cuando son dueños manejan su institución como una chacra porque son unos ignorantes del balón.





Ayayayayay.... Y por último, Diego Mayora maleó la plaza a los tramposos que salían a hacer sus cositas por la mañana. La firme que no quisiera estar en sus zapatos. La muchachada me pregunta: ¿Qué haría si me pesca mi señora con una amiguita en esa situación? No me ha pasado nunca. Es un tema complicado. No sé cuál sería mi reacción. Levanto las manos como los choros: ‘Ya perdí’, y me llevo a mi mujer. Hay que ser parador, la otra es un ‘juego de naipes’. Allá los sanos que se enamoran de la ‘canalla’. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.