El duelo Perú-Bolivia dejó algunas conclusiones para El Bombardero [VIDEO]

Del saque somos carnecita... El fixture más bravo lo tiene Perú en estas tres últimas fechas. Pero eso es sobre el papel, porque ahora empieza otra Eliminatoria. La firme es que necesitamos ganar un partido de trascendencia afuera y además, para ponerle corriente a las demás selecciones. Y se presenta preciso con Ecuador en Quito. Si lo logramos, los que miden 1.70 m. van a crecer 10 centímetros y que nos aguanten. Iríamos a Buenos Aires por el todo o nada y ya lo veo a Messi con Pampers. Si Maradona y Pasarella pujaron en el 85. Aquella vez nos eliminaron a la mala, a la guerra. Con un empujón de Ricardo Gareca a Javier Chirinos en el segundo tiempo. O como en el 2010, con un piscinazo de Palermo en los descuentos y posición adelantada. Así será lo que resta de las Clasificatorias. Los sonsos que se queden en su casa. Sí, señores...



Yo no creo que la ‘Tricolor’ nos supere por fútbol. Son más atletas que peloteros. Todos son más agarrados que Usain Bolt. Por fuerza y somatotipo sí es una opción que nos hagan la fiesta. Así que busquemos cómo resolver este temita con gente paradora. Hay que ser conchudos y car’e palos. La fórmula es poner el balón en el piso. Por arriba es perder el tiempo. Los jugadores no pueden emocionarse porque eso te lleva al error. La presión es de ellos, que están cardíacos porque los hemos pasado en la tabla después de haber estado punteros hasta la jornada cinco. Rexuxa...



Pekerman, Tabárez, Pizzi, Sampaoli, Gareca, ‘Chiqui’ Arce y Quinteros se desvelan, no duermen. Todos están mentalizados en ir como sea al Mundial. Y esto encierra muchas cosas. Buenas y malas. Se aprovecharán de cualquier detalle para sacarte ventaja. Se vienen partidos de ajedrez y quien mueva mal sus fichas, se va pa’ La Habana. Yo estaría atento de los árbitros y soy tan ‘podrido’ que mandaría a chuponear los celulares de entrenadores, dirigentes y futbolistas. Ayayayay...



El Perú-Bolivia dejó algunas conclusiones. Salimos muy pasivos, muy dormidos, sin ritmo. Miramos y no marcamos. No presionamos arriba. Lo de André Carrillo en el uno a uno es formidable, pero no saca un centro bueno porque se nubla. Pica y agacha la cabeza. Se le apaga la tele en el último metro como siempre lo repito. Si mejora en ese aspecto, el próximo año lo ficha un grande de Inglaterra. Curuju...

Perú 2-1 Bolivia: Goles y resumen

Me preocupa Miguel Trauco porque ha perdido confianza con la arrimada de Reinaldo Rueda en el Flamengo. No ha evolucionado en la marca y va a sufrir con Antonio Valencia, que es un tren por ese lado. Hay que protegerlo con un volante con recorrido. Y al golero Carlos Cáceda le digo que no le pare bola a las redes sociales ni se bajonee. Falló en el gol de Álvarez porque se apresuró en salir y que le quede de lección. Era su debut, así que hay que tenerle paciencia. Y no va a ser...



Otra cosita, Raúl Ruidíaz es el recambio ideal cuando tiene espacios por su desmarque y pique en corto. Ese par de gordos de Zenteno y Raldes se lo almorzaron con tenedor descartable porque lo mandaron al área de ‘9’. Lo tiraron a los leones. Las Clasificatorias sudamericanas son las más bravas del mundo. Si el ‘partidor’ Mauro Icardi ni tocó la pelota en Montevideo. Los defensores no son como los de clubes de Europa que son leales, sanos, bien intencionados. Aquí te miden para quebrarte. Mañana sigo con Jefferson, Cuevita, Ramos, Rodríguez, Advíncula, Aquino y Flores... Me voy, soy fuga.