Perú vs Argentina: La blanquirroja irá a Buenos Aires a jugar contra todos

Del saque somos carnecita... Acabado el partido con Ecuador escribí que vamos a Argentina a jugar contra todos. Enumeré punto por punto: Árbitros y cositas extrañas. Pedí que viajemos bien asegurados. Con agua, comida, cocinero, seguridad y con canilleras de acero. Mencioné que a la FIFA, sponsors, ni a nadie le conviene que Messi no vaya al Mundial. Y la gente y el pueblo coincide conmigo y ha hecho eco. Los mundialistas también, porque lo han vivido en carne propia. Yo no le creo a ninguno de la Conmebol. Repito, Manuel Burga estuvo preso en ‘Piedras gordas’ y varios dirigentes sudamericanos están ahorita en su ‘río’. Y no por ser chéveres y honestos. Están ‘encanados’ por corruptos. Y corrupto encierra la mala maña. Los de corbata son los peores porque siniestran, ‘maquinan’. Y esa escuela la dejó un viejito de gabán que intentó que algunos de nuestros seleccionados se vendieran en el 2009 porque peligraba su clasificación a Sudáfrica. Pregunten: ¿A quién le mandaron la plata? Felizmente nadie chapó. Ayayayay...



Hace 32 años nos eliminaron a la mala. Este 5 de octubre no esperemos que cambie algo en el ‘Monumental’, ‘La Bombonera’ o el ‘Gigante de Arroyito’. Un mal cobro puede marcar el partido. Y los del ‘medio y los costados’ son los mejores para matar despacito el ‘corderito’, como me decía un retirado que se construyó cuatro pisos en su casa con puros arreglos. Faltan 23 días y hay que estar atentos, ‘moscas’. Curuju...



Los jugadores solo deben preocuparse en jugar el partido de su vida. Que las dos fechas nos pueden clasificar al Mundial. Nada de provocaciones. Nada de que se les vaya la lancha. Hay que salir de la cancha desmayados de tanto correr. Y como en Quito, inteligencia y solidaridad. La parte táctica es de Ricardo Gareca. Las movidas de ‘Abramovich’ y las denuncias de la prensa. Así es...



La firme que el asistente del ‘Profesor’ es un caso. Se llevó tibia, peroné, tendón de Aquiles, ligamentos, tobillos, ñatas y varios huesos en su época de pelotero y ahora la pega de amigo de los animales. Ayer, por la tarde, lo vi con su perrito que no mide ni 30 centímetros, sacándolo para que haga la pila y popó en Miraflores. Por lo menos debe tener un can con cara de malo: un bulldog, dóberman o rottweiler. Ah, yo creo que ganaría dinero como ‘paseador de mascotas’. No me lo imagino en una charla técnica. Plop...



Me voy, soy fuga

