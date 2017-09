Perú vs Argentina: ¿Quién debe reemplazar a Christian Ramos en Buenos Aires?

Del saque somos carnecita... La firme que los ‘gauchos’ están cardiacos, enfermos. Y ahora se pelean hasta por el estadio. Unos quieren que se juegue el choque con Perú en el ‘Monumental’ de River, Jorge Sampaoli en ‘La Bombonera’ y otros ofrecen el ‘Cilindro’ de Racing. El fantasma de ‘Cachito’ los tiene traumados: ‘Cuidado que aparece un Ramírez y nos eliminan del Mundial’. Lo soltó Rodolfo D’onofrio, presidente de River Plate. O sea que ya no hay pañales en Argentina. Toda la vida los hicimos sufrir, pero no será de alivio. Curuju...



Está bien que soñemos, pero caminemos sin pisar huevos. Humildad, muchachos. No hemos ganado nada. El equipo del ‘Hombrecito’ es mucho más que Ecuador. En lo individual y colectivo. Messi, Dybala, Icardi y Di María están entre los mejores del mundo. Los seleccionados no se pueden distraer en cómo la gente alucina, vibra y sueña. Se nos viene una guerra de aquellas. Es el partido para ir al Mundial. Te paga el impuesto de salida. En la última fecha ya te sellan el pasaporte. Por eso, como dice la canción: ‘Despacito’. Y no va a ser...



Algo que me preocupa es el Brasil-Chile. La lógica es que Neymar, Coutinho y Gabriel Jesús se tomen un jugo de naranja. Pero como ya están clasificados, a lo mejor ya no los convocan y les dan una manito a la ‘Roja’. Los ‘garotos’ hasta ahora tienen la espina del 6-0 que nos metió Argentina en el 78’. Si no pasa nada extraño y el ‘Scratch’ gana, nosotros vencemos a Colombia y mínimo aseguramos el repechaje. Por eso repito, el 10 de octubre es clave. Ayayayayay...



¿Quién debe reemplazar a Christian Ramos en Buenos Aires? ¿Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Horacio Benincasa, Luis Abram, Renzo Revoredo, Alexander Callens, Carlos Ascues o Carlos Zambrano? En muletas y desgarrado lo prefiero al ‘León’, ya que sus mejores partidos han sido ante la ‘Pulga’. Pero la última palabra la tiene Ricardo Gareca. Por siaca, Radamel Falcao es bravísimo. Va bien al choque, al juego aéreo, a la dividida y desmarque. Necesitamos gente de raza, con experiencia y jerarquía. Si jugamos en ‘La Bombonera’, que nadie arrugue, al contrario, que los volvamos a eliminar en esa cancha a punta de huevos. Y no va a ser...



Me voy, soy fuga.



Periodista de Fox Sport es duro con su selección y advierte sobre Perú y Ricardo Gareca

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.