Perú vs. Argentina: Edison Flores demuestra madurez a sus cortos 23 años [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Bien ubicado Edison Flores. A sus 23 años demuestra mucha madurez. Que se nublen y emocionen los hinchas, los chamacos. Pero los jugadores y comando técnico deben tener cabeza fría. El ‘Orejas’ pide serenidad porque han sacado reportajes de cuando jugaba de chiquito en Collique y entrevistas a su viejito en los medios: ‘Todavía no hemos ganado nada’. Y es cierto. Humildad y seriedad. El jueves 5 de octubre podemos estar eliminados y el martes 10 en Rusia. Que la gente y el pueblo saque la calculadora. Ustedes no pierdan de vista el objetivo. Agüita helada cuando se suba la bilirrubina. Sí, señores...



Leí una entrevista a Juan Carlos Oblitas y dice que Ricardo Gareca no se moverá de su universo de 25 jugadores. Le doy la razón si es por Claudio Pizarro, quien a los 39 años quiere seguir en actividad para ir al Mundial. La edad ya le pesa y siendo ídolo en Werder Bremen, no le renovaron. Pero eso no quita que es el futbolista peruano más ganador a nivel internacional. Champions, Bundesliga, Copa Alemana, Supercopa, Mundial de Clubes, Intercontinental y varios récords de goles. Eso hay que reconocerlo. Así es...



Eso sí, nos falta un zaguero de categoría por la suspensión de Christian Ramos. Es un puesto sensible. Y necesitamos dos cositas cuando enfrentemos a Argentina. La primera: no perder. La segunda: Si caemos, que sea por la mínima diferencia. Por goles nos quedamos afuera de Francia 98. Yo no soy fan del ‘León’ Zambrano ni de nadie. Yo escribo lo que me parece y tampoco me creo técnico. Allá, en Buenos Aires, hay que poner carácter y raza. El defensa del PAOK ha marcado a Messi desde los 18 años y todos saben lo que pasó. Si no lo vieron, entren a YouTube. Reviso la lista de posibles convocados para suplir a la ‘Sombra’ y me da miedo. No vamos a chocar con el ecuatoriano Caicedo o el boliviano Martins, vamos a tener que frenar al mejor del mundo, a Dybala, Higuaín, Di María, Icardi, quienes son de clubes top. Ahí lo dejo...



Por siaca, no me he subido al coche con la selección como la mayoría. Yo he criticado al ‘Tigre’ por sus errores grotescos que nos costaron partidos en la primera rueda. Soy periodista y nunca me voy a quedar callado. Acá hemos analizado los rendimientos de los muchachos. Cuando lo hicieron bien, lo publicamos. Cuando hicieron la del ‘Chavo’, también lo publicamos, pero con buena onda y hablando de sus virtudes y fortalezas. Nunca dejamos de motivarlos, alentarlos, encaballarlos. De analizar a los rivales y ponerle pimienta. Las cosas se dicen en su momento. No te quedes callado ni que te dé la lora por interés. Así es... Me voy, soy fuga.

Video: Goles de Edison Flores en su colegio