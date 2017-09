Perú vs. Argentina: gauchos maquinan jugadas sucias [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Si somos sanos y creemos que vamos a Buenos Aires a jugar un ‘partidito’ como cualquier otro, ya fuimos. Los argentinos están nerviosos y ‘maquinan’ jugadas sucias. Dentro y fuera de la cancha. Por eso los ‘guerreros que van a ir a ‘La Bombonera’ deber estar bien ‘chambeados’ de la ‘cabecita’. La FIFA al toque les dio permiso para la cancha de Boca y ahora arreglan bajo la mesa con el fin de que un árbitro boliviano sea el juez del partido. Ojo que allá un ‘Julián Camino’ estará listo para operar a Paolo como lo hicieron con Franco Navarro. Ya no se puede como en el 85, porque eso sería cadena perpetua, pero de que se lo van a querer bajar a la mala, no me queda ninguna duda. Y no va a ser...



Escándalo en el ‘Callejón de Huaylas’. Hay una denuncia de un médico, quien asegura que dos jugadores del equipo de la ciudad, lo ‘reventaron’ a puñetes y patadas en la discoteca ‘Mega’. Uno tiene el apellido de un ‘Diamante’ y el otro acaba de abandonar a su ‘patrona’. Qué palta...



Por si acaso, hay un defensa que es psicólogo, que juega para el puntero de la Segunda, que está sumando unas monedas en un campeonato interno del barrio de la ‘Alborada’ en Comas. Cuando no concentra con su equipo, hace su billete en el Cono Norte. Asu mare...



Me avisan que ‘Pachito’, un zambito que jugó en la ‘Franja’ y la ‘U’, está cobrando 50 ‘mangos’ por cada campeonato donde lo llaman a ‘fulbitear’. El hombre cada vez que pasan los años, pide menos, pero ‘liquida’ mucho más. Nooooo... Me voy, soy fuga.

Perú vs Argentina: "Lionel Messi juega con una manga de burros", dijo Faustino 'Tino' Asprilla