Perú vs. Argentina: El Bombardero hace estas recomendaciones clave para el duelo [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Tal como se las canté ayer, ahora los argentinos empezarán el trabajo sucio para presionar al árbitro. El ‘Sheriff’ Castrilli ya le bajó el dedo, ha dicho que es bueno en su país pero le falta roce internacional. Los ‘parrilleros’ apuntan sus ‘balas’ hacia Sampaio, quien conducirá el encuentro, para que ‘La Bombonera’ le coma el cerebro. Se asuste. Se las saben todas, pero nosotros debemos mirar de costadito. Repito, ahora más que nunca, humildad pero fuerza mental para llegar a jugar el partido de la vida. Con la nuestra: pelota al piso, toque en primera al compañero, pressing, intensidad, defender bien y avanzar en bloque hasta campo contrario. Esos de atrás son ‘troncazos’, hay que volverlos locos. Sí señores...



Nos van a querer meter a nuestro arco desde el primer minuto, pero si nos calmamos, respiramos, ponemos pierna fuerte y empezamos a hacer nuestro juego y dejar que los minutos pasen, la presión será para ellos. Todo el estadio los pifiará y no van a saber qué hacer. Así es...



El zambo ‘Cucurucho’ ha sido declarado persona no grata en su edificio de Magdalena. Me cuentan que llegó a Lima en el receso, armó una reunión y se fue. Lo malo es que uno de sus invitados dejó un caño abierto e inundó el departamento y, como está en el séptimo piso, el agua bajó a otros ‘depas’. Qué palta...



‘Chiquito’ ya no patrulla en ‘nave’, sino que baja lateando a ‘liquidar’ y no importa que suba a un cerro de Comas o vaya a una discoteca del Cono Norte. El hombre está full ahorro. Ya pasó el tiempo de las ‘vacas gordas’ y ahora su carro es solo para emergencias y no para ‘cacharrear’. Así es... Me voy, soy fuga.