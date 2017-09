Perú vs. Argentina: ¿estamos pecando de sanos? [VIDEO]

Del saque somos carnecita… Por siaca, estamos pecando de sanos. Los argentinos no han programado el partido en ‘La Bombonera’ para meter miedo a nuestros jugadores. Nada que ver. Lo han hecho para meter presión al juez que dirija el partido. Esos se aseguran por todos lados. Primero con los emisarios y el maletín negro. Si aceptan o rebotan, no se confían. Igualito van por la buena o mala. Así que ese brasileño desde que salga de su hotel va a estar palteado. Una cosa son 11 en la cancha y 15 en la banca con suplentes, cuerpo técnico, auxiliar y médico, que 4 gatos solos (jueces de línea y cuarto hombre). Les aseguro que cerca del vestuario de los de negro habrá movimientos raros. Esos presionarán con cacharros de maleantes, tocaditas de puerta y cada cosa que se les ocurra. Sí, señores...



Todo se sabe. Ya me contaron que un defensa de la ‘Harvarting’, hijo del número uno de un distrito ‘ficho’ y que destaca solo por levantar cuerazos, se encuentra todas las semanas con una ‘Princesita inca’. Es la misma que asegura que tuvo un ‘dame que te doy’ con un brasileño que abandonó a Messi y Suárez. La cita es en Salamanca, donde nadie creería que ella podría bajar. La flaca es riquísima, pero tiene una pelea de gatos en la cabeza. Rexuxa...



Me cuentan que el ‘Rey de los bloopers’ anda en pérdida total. Empezó a florear a la mamá de su hija mexicana que le respondía el ‘wasap’ y una noche se metió unos tragos y le dio la erótica. Pidió hacer un video llamada para ganarse con el cuerpo de la doña y descubrieron que estaba demás. La charrita al verlo demacrado, cortó la conexión y ya no le abre la cámara. Pobechito… Me voy, soy fuga.

