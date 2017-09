Perú vs. Argentina: los periodistas gauchos se computan palomillas [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que los periodistas argentinos se computan vivos, palomillas, ‘ratas’. Varios comentan que Perú es un equipazo y nos tiran la presión. No nos comamos ese tango que no es cierto. Somos una selección a la que no le sobra ni mela y que tiene que rebuscársela. Tampoco creamos eso de que Messi, Dybala, el ‘Kun’, Icardi y Di María no sirven porque son cracks de clubes top de Europa. El inflador es con otros jugadores. El temita es que de media cancha para arriba no despierten el 5 de octubre, porque allí la vamos a tener complicadísima si no ponemos la pierna fuerte. Ese día hay que rascar y dejarla. Sí, señores...



Tengo un recadito para un ‘Cabezón’. Ya está en Lima, recién llegadita de Estados Unidos, una mamacita que pese a los años sigue manteniendo el cuerpazo. Si la niega, le digo que es la chica del jirón Sáenz Peña, de la Vicky, y con la que hasta hace poquito tuvo sus escapaditas. Ella ya le mandó avisar que la próxima vez que su cuadro esté en la capital, lo espera donde ya sabe. Huuummm...



El viernes en la tarde, un ‘Pepón’ estuvo por Plaza San Miguel. Fue a sacar billete a la zona de los cajeros y lo ‘chalequeaba’ su hijo. Sacó unos buenos verdes y se los dio al muchachito, que ‘chapó’ en ‘one’. Y no va a ser...



Ya me contaron que ese ‘Mayor’ que se chapaba a la hija del que le paga en su club, está en bronca con su técnico. Es que hace dos fechas lo cambiaron y salió insultando a todo el mundo. Por eso el último miércoles no salió en lista y ‘Zñata’ lo reemplazó. Pero el delantero está timbrando a los dirigentes para que lo presionen al DT y lo vuelva a poner. Así no es...



Me cuentan que un causa del ‘Padre de la patria’ que anda en amores con una rubia con pinta de ‘Candy’, estuvo ayer dándose abrazos y apretones de mano con un ‘pito’ que dirigirá hoy en Ica. Los venenosos aseguran que conversaron de un partido y el trabajito es que los chalacos terminen renegando. Estaremos atentos para denunciar... Me voy, soy fuga.

Argentina 6 0 Perú Mundial del 78