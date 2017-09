Perú vs Argentina: "Ahora más que nunca humildad y cabeza fría" [VIDEO]

Del saque somos carnecita… TODOS LOS PROGRAMAS ARGENTINOS ahora hablan del árbitro, de la cancha y se comen las uñas pensando en el 5 de octubre. Se les viene a la mente el fantasma del 69 y cómo sufrieron el 85’ y el 2009. El ‘Cabezón’ Ruggeri, campeón mundial en México 86, recordó el 2-2 del ‘Monumental’. ‘Estaba cag... de miedo. Las tenía en el cuello’, dijo. Ese día fue suplente y cuenta que se adelantó Halloween porque fue de terror. También dice que Sampaoli y su equipo deben estar enfermos de los nervios porque no la tienen de alivio.



Ayayayay. REPITO, muchachos, ahora más que nunca humildad y cabeza fría. Como dijo el ‘Orejas’, no hemos ganado nada. Así es...



Así que la ‘Hiena’ anda en serios problemas. Estuvo visitando a quien no debía en Barrios Altos. Se citaba con la chica en ‘5 esquinas’ y se la llevaba a Surco. El temita es que una mancha del ‘duro’ ya le advirtió que no se aparezca más. Pero como es terco se hizo el loco y ahora el man anda arañado. Guerra avisada...



La firme que el ‘Churrito’ es premio consuelo. Se metió con una señorita que brilla como un Sol y es de San Miguel. La conquistó con regalitos, pero igualito lo abandonaron por un empresario quince años mayor. El pelotero la timbró la semana pasada y respondió el patita y lo ‘parchó’. Qué feo…



Ese técnico que ‘No gana’ y dio vergüenza con el equipo de menores de San Luis, está haciendo travesuras con una señorita que trabaja en el complejo. Se descarta bien cuando la deja en la esquina de la chamba y después entra como si nada. Ayayayay... Me voy, soy fuga.