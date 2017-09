Perú vs. Argentina: “El triunfalismo no corre, a trabajar con humildad y perfil bajo”

Del saque somos carnecita... Por si acaso, el hincha tiene todo el derecho de ilusionarse y soñar con el Mundial, pero de la Videna para adentro hay que pisar pelota. El triunfalismo no corre. A trabajar con humildad y perfil bajo. Como equipo hemos crecido, incluso defendemos mejor, pero ellos siguen siendo los favoritos. Por eso, toda la presión la tiene el ‘Hombrecito’ que es enfermito, pues desayuna, almuerza, cena y sueña con la pelotita. También Messi que es el capitán. Reitero lo de ayer, ellos tienen jugadores que valen palos de palos y lo demuestran en sus clubes. La tarea es que ante nosotros sigan sin aparecer. Que no despierten. Ah, un buen tabazo también le duele a ‘La Pulga’, así que cuando se pueda hay que dedicársela. Con pana y elegancia ante los ojos de ‘La Bombonera’. Sí, señores...



Ahora la ‘chamba’ del ‘Tigre’ es que todo ese ambiente de fiesta y que ‘ya estamos en Rusia’, no le mueva el coco a los muchachos. Estos días el trabajo será mental más que físico. El psicólogo debe ‘chambear’ harto y los jugadores deben estar lejos de todos esos loquitos y sonsos que alucinan que ya estamos clasificados. Así es...



Los dirigentes tienen que ser ‘ratas’, ‘podridos’, prevenir y cuidar los detalles, porque como dice el ‘Patrón’ Velásquez: ‘Algo van a hacer para no quedarse fuera del Mundial’. Yo no confío ni en mi sombra...



Me voy, soy fuga.

