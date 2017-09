Perú vs. Argentina: gauchos tratarán de sacar ventaja de lo que sea [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Es casi confirmado que el Argentina-Perú será en ‘La Bombonera’. Se ha filtrado la carta que le mandaron los ‘gauchos’ a la FIFA pidiendo el cambio de escenario. Nos quieren meter miedo, trabajar a la ‘sustancia’. Su gas pimienta que tira la 12 en los Boca-River no nos hace ni cosquillas. Me importa un pito si esa cancha late, tiembla o es una caldera. Esas son hueveras. ¿Acaso Messi y compañía van a jugar con una metralleta en la mano? Solo falta que la gente del ‘Fuerte Apache’ y las Villas nos den la bienvenida. Fuiiira de acá...



Les voy a repasar algunos detallitos del 69’. Roberto Chale, con 60 kilos, le metió un pelotazo en la cabeza a Rulli. Le quisieron pegar en mancha camino a vestuarios y ‘Chito’ La Torre rompió una botella que tiraron desde las tribunas y les paró el macho: ‘Ahora vengan, pues conc...’. Los apagó a todos esos charlatanes que hicieron el pasito de Michael Jackson. También recuerdo que ‘Perico’ León se rompió el short a propósito para hacer tiempo y no pasó ni mela. Los tíos fueron a las populares y encojonados se enfrentaron a los hinchas con lisuras y golpeándose el pecho. ¿Pasó algo? Nada. Y en la cancha nos divertimos con huachas, paredes y palomillada. ‘Cachito’ prendió la moto y hasta hoy no saben de su paradero. Ayayayayay...



Sampaoli se ha proyectado. Tratarán de sacar ventaja de lo que sea. Ya no está el viejito del gabán, pero todavía queda su gente de mala maña. Ellos no pueden empatar porque se van pa’ La Habana. Ya bajaron las críticas en la prensa ‘gaucha’ porque se han dado cuenta de que si no van al Mundial, se les acaba la mamadera. Así que hay que mantener la humildad. No perder la cabeza ni emocionarse. Eso sí, como lo dije después de ganarle a Ecuador, soy ‘podrido’ al rojo. Llevemos nuestro cocinero, agua, revisemos los camarines antes de entrar y que no se infiltre nadie en la concentración. Hay que estar ‘ojito, ojito’ porque se viene la guerra del 5 de octubre. Así de sencillito...



La verídica que ese ‘Garganta de lata’ es car’e palo al mango. Ha tenido la sinvergüencería de catalogar al peruano como el jugador más vago de Sudamérica. Si es verdad o mentira, es otro tema. El asunto es que cuando dirigía en Lima era caserito del ‘Emmanuelle’, donde las chicas le hacían fiesta por sus buenas propinas. Es el mismo que le daba permiso a los jugadores de la rica Vicky, en plena concentración, para que salgan a ‘soltar las piernas’. Les aconsejaba: ‘Métete tu dame que te doy y regresa mañana tempranito’. Ahora sale a hablar mal del lugar donde le dieron de comer. Así son estos... Me voy, soy fuga.

