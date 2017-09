Perú vs. Argentina: "Si alucinamos mucho, estamos fritos" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Por siaca, las cosas claritas. Estamos cerca del Mundial. También lejísimos. Lo mejor es tomarlo con calma. Contar ovejitas, los días y esperar el desenlace final. La última fecha define los dos cupos directos y el repechaje, porque Brasil y Uruguay ya están probándose los ternos para el viaje. Pero aquí hay algunos sonsos que ya se alucinan en la fase de grupos de Rusia 2018. El ‘Matador’ Kempes dijo ayer: ‘Argentina no ha podido con Venezuela y menos lo hará con Perú’. Nos está chambeando el coco y la gente se lo cree. Se computa vivo, ‘rata’. Nos tira la presión. Somos una selección a la que no le sobra ni mela. Que debe asumir que es inferior que Argentina y que en ‘La Bombonera’ hay que guerrear con nuestros argumentos, con lo colectivo. Si alucinamos mucho, estamos fritos, pescaditos. Sí, señores...



Messi y Mascherano (Barcelona), Agüero y Otamendi (M. City), Romero (M. United), Biglia (Milan), Icardi (Inter), Fazio (Tottenham), Di María (PSG), Dybala (Juventus) y Acuña (Lisboa). Saquen pluma. Por clubes nos golean porque así estén inflados, son rankeados. Por fútbol, táctica, nivel, actualidad, podemos competir, arañar un resultado. Están psicoseados y faltos de confianza y esa combinación es fatal para cualquier futbolista. No hay que dejarlos despertar porque allí sí la vamos a pasar mal. Así es...



A mí me preguntan: ¿Clasificamos al Mundial? Y si doy una respuesta positiva, se ríen, me siguen el amén en las calles, esquinas, barrios, pichangas. Si les desmenuzo la realidad, se molestan, me dicen negativo. La cosa no es de alivio. Cada fecha doble es una carambola. La penúltima fue maravillosa: ganamos en Quito, Chile perdió con Paraguay en Santiago y Venezuela hizo la fiesta en Buenos Aires. Llámelo suerte, milagro o bendición de Dios. Nos puso en carrera y punto. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

Peru vs Argentina : Enlace desde Videna por Pedro Garcia