Perú vs. Argentina: El Bombardero pide serenidad a los seleccionados [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La verídica que todo el Perú está emocionado, desbordado, ilusionado. Estamos en zona de Mundial y el país alucina, sueña. Está bien porque el fútbol es pasión, es vida. Pero lo que no debe pasar es que los jugadores se nublen y pierdan la cabeza. El fútbol es caprichoso al mango y hasta el pulpo ‘Paul’ se equivoca en los resultados. Hace cuatro fechas estábamos muertos, con respirador artificial, pero conseguimos 13 puntos: ¿Por qué? Tres victorias (Uruguay, Bolivia, Ecuador). Un empate (Venezuela) y de pasadita nos confirmaron la resolución en mesa y con un 3-0 a favor por el reclamo en La Paz. Puntaje perfecto. Nunca imaginado. Sí, señores...



El panorama es alentador y a la vez picante. Estás muy cerca. También muy lejos. Para mí, Brasil y Uruguay ya están en Rusia 2018. Y así visiono la próxima jornada. Colombia le gana a Paraguay y casi asegura un cupo. Chile recibe al destruido Ecuador y la lógica y el sentido común dicen que no debería tener problemas para que defina todo en Brasil. Y voy a ser de lo más sincero con el Argentina-Perú. No me preocupa tanto el juego, me enferma lo extradeportivo. Vamos a jugar contra 11, el juez principal y los jueces de línea, el comisario y los perritos que se crucen en la cancha. Así me digan que no, habrá presiones de todos lados. Una cosa es el Mundial con Messi y otra sin la ‘Pulga’. Hasta los sponsores y marca deportiva levantarán el celular. Lo ideal es que los dirigentes se muevan rapidito para que designen una terna que dé garantías y que uno haga bulla desde ahorita. Así es...



Y lo digo con base. En el año 85 nos empataron 2-2 con gol de Ricardo Gareca, quien empujó a Javier Chirinos en la línea del arco y nos eliminaron al guerrazo de México 86’. En el 2009, Martín Palermo nos clavó el 2-1 en los minutos de descuentos. El árbitro iba a dejar jugar hasta que metan el gol. Con ese champazo le salvó la cabeza a Maradona y se metieron a la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y por siaca, antes del partido, se contactaron con ‘Damián’ y le mandaron ‘muchos saludos’. El siniestro caminaba con el pelucón para dar la impresión de que tenía todo controlado y quiso chambear de pepa para quedarse con las monedas. Pero a última hora lo descubrieron y tuvo que devolver la mochilita. Ayayay...



Les aseguro que si el partido fuera este viernes, le pongo mi fichita mínimo a un empate. Pero falta un mes y van a maquinar a la buena y mala cómo nos tumban... “Yo quiero hablar con los defensores porque Icardi no me va a entender. Quiero explicarles cómo se juegan estos partidos, con el cuchillo entre los dientes”, dijo ayer Óscar Ruggeri, campeón mundial del 86, en un programa de Fox Sports. Ya empezó la guerra y psicológica, porque el ‘Cabezón’ sabe que eso tendrá rebote. En pocas palabras, está pidiéndole a Fazio, Otamendi, Mercado y Mascherano que lo ‘operen’ a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Edison Flores y Polo. Ellos por naturaleza son así, recuerden cuando Julián Camino lo quebró a Franco Navarro por orden de Carlos Bilardo. Rexuxa...



Hay que estar serenos. Con valentía, pana e inteligencia tomamos Quito. Viene Buenos Aires y no es altura. También es verdad que enfrentaremos a una selección de mejor nivel que Ecuador. Jorge Sampaoli tiene al número uno del mundo, como es Leo, porque el resto está con inflador de grifo. Y confirmo lo del ‘Tino’ Asprilla: ‘Messi juega con una manga de burros... el chico no tiene la culpa de tener a compañeros tan malos’. Igual, no nos agrandemos; ustedes, los seleccionados, solo piensen en lo deportivo. Lo ilegal o chueco no corre. Todo el Perú tendrá los ojos bien abiertos. Así es... Me voy, soy fuga.

Argentina 2 - 2 Perú / Resumen de clasificación peruana a México 70