Perú vs. Bolivia: El Bombardero pide cánticos y no violencia a los hinchas [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Son 90 minutos de fútbol. Hora y media en la sala de emergencias. Te calman el dolor o te dan el pésame. No hay otra papá, como diría el ‘Checho’ Ibarra. Así haya 40 piernas bolivianas en su cancha, tenemos que pintarles la cara. Con habilidad, potencia o al ‘guerrazo’. No sé. La cosa es que al final el marcador electrónico ilumine al Perú y sigamos soñando con Rusia 2018. No estoy presionando, simplemente ya es tiempo de hacerla. En La Paz, la excusa fue la altura. Ahora no hay ninguna justificación. Salió el fallo del TAS y estos chistosos hablan de revancha. Con ellos no hay rivalidad. Antes les metíamos 5 y ahora se quieren ‘apeligrar’. Sí, señores...



Este partido no necesita de pastillas motivacionales, palabras

de aliento, inyecciones de ‘desahuevini’, videítos familiares que te muevan el bobo, llamaditas de la ‘canalla’ que te va a dar todo...

su amor o saludos impensados. Aquí lo que se requiere es de once machos, perdón, de más de 30 millones de peruanos mandando buenas vibras porque en la cancha los que deciden son los jugadores. Así es...



Yo no le voy a enseñar a definir a Raúl Ruidíaz porque en México hasta con la pestaña la clava. Tampoco lo voy a guapear a Alberto Rodríguez para que ajuste porque no le nace. Él tiene otras virtudes y argumentos. Ni le voy a indicar a André Carrillo a que levante la cabeza en el último metro de la cancha o pedirle a Cristian Cuevita que la meta en callejón y se la dé con ventaja a los delanteros. Estos muchachos lo saben muy bien. Sería bacán que veamos la mejor versión de cada uno de ellos porque podríamos controlar tranquilamente el partido. Y no va a ser...



Esta noche nadie se puede desesperar en el Monumental. Sobre todo los hinchas, ‘zapatos rotos’, zampones y ‘camarones’. Paciencia. Nada de insultar porque nos vamos pa’ La Habana. Todo lo que quieran después del pitazo final. Sumemos con cánticos y empujando el carro. La 12 también juega y se viste de corto en las tribunas. Fuerza Perú, a medianoche tenemos que ser sextos. Yo se los contaré todito. Rexuxa... Me voy, soy fuga.



