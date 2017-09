¡Vamos Perú! El Bombardero habla del histórico de la blanquirroja en Quito

Del saque somos carnecita... Triunfazo, carajo. Con el balón en el piso, a la peruana, con palomillada, con huevos grandazos y pulmones anchos. Fue 2-1 a Ecuador y bien merecido. Nada de suerte. Nada de milagros. Nada de ayudita. Nada de maletines negros. Hubo corazón caliente, frío y no quemó la pelota. Y las palmas se la llevan los que estuvieron en la cancha, en el banco y en la popular inflamando la garganta. Estamos cerca del Mundial. También lejos. Los hinchas, niños y trampitas que se emocionen y se vuelvan matemáticos con la calculadora o que chapen su Baldor. Ustedes todavía no. La puse clarito en la previa con Bolivia. Con 12 puntos estamos adentro. Conseguimos 6 en dos fechas y faltan 2 de infarto. Ahora con 4 podemos guerrear por el repechaje o ir directo. Y como lo vuelvo a repetir, esta recta final es otra Eliminatoria y ojito, ojito con los arreglitos. Sí, señores...



Lo más importante y que debe quedar grabado y de lección es que las ‘batallas’ son de los hombres y no de nombres. La imagen del grupo que grafica la solidaridad y la unión es la de Edison Flores. Un muchachito que se saca la mela sin una mueca y siempre con buen semblante, con una sonrisa. Recontra humilde y corre como si fuese amateur. No le reprocha a su compañero cuando falla y, por el contrario, le da una mano. Ayer tres veces le ganó la pelota arriba a esos grandazos. Tenía resorte en las piernas y es valiente al mango. Y le tocó Antonio Valencia, del Manchester United, por su banda. Encima corona su actuación con otro golazo de media distancia. De lejos es el mejor jugador de esta fecha doble, porque el martes incluso lo improvisaron de 6. Curuju...



No me quiero botar ni nada por el estilo, pero toda la semana pasada y hasta la previa les canté el partido de comienzo a fin. Detalle por detalle. Que atacarían por las bandas para bombardearnos, que presionemos a sus zagueros torpes, que sus volantes tienen menos ideas que mi tía Susy y que no les daba el cerebro para superarnos por el medio. También que las tribunas perderían los papeles a la media hora, que la altura pasa a segundo plano cuando estás metido en el partido y que el entrenador no podía fallar en el juego de ajedrez. Así como he dicho que Ricardo Gareca ha tenido muchísimos errores, ayer no falló. Rexuxa...



Periodista de Trome.pe dejó el alma, corazón y vida en espectacular narración del segundo tanto de Perú ante Ecuador.

Cada jugador necesita un párrafo para destacar la tremenda actuación y lo voy a hacer en estos días. Lo pedí al chiquillo Wilder Cartagena y no defraudó. Entró en el momento preciso porque mordió, cortó ataques y se mostró. Me hizo recordar al tío José Velásquez. Tiene estampa y parecía un viejo en su debut con la selección mayor. Me da gusto que Carlos Cáceda haya recuperado la confianza después de su error en el ‘Monumental’, que Aldo Corzo se haya tirado de cara porque es macho y la casaquilla le entra entalladita. Que Alberto Rodríguez haya ido al choque y siempre bien parado. Que Christian Ramos se agrande con la blanquirroja. Que Miguel Trauco haya estado impecable con su botín izquierdo y en los cruces. Así es...



Que Yoshimar Yotún tenga unos cojones enormes para imponerse con su calidad y pase corto y largo ante tantos grandazos. Que Renato Tapia haya cubierto todos los espacios y su tranquilidad es de uno de 30 años. Lo de André Carrillo es para reventarle cuetes. Con el balón en sus pies es un hijo de su mamita. Nadie pudo frenarlo. Incluso, estuvo fino en los centros. Que siga así para que vaya a un grande la Premier League. Quiero felicitar a Christian Cueva. Humildemente creo que ha sido su mejor partido con la selección. Esa es su chamba. Encarar en la zona de miedo. Si mantiene ese nivel y se atreve, vamos a tener chances. Vale...



Lo de Paolo Guerrero así no anote es para reconocer su esfuerzo. Se faja con todos los rivales que salen a matarlo, quebrarlo. Es el que aguanta y crea peligro. Lo del ‘Caballito’ Hurtado salió perfecto. Le dio oxígeno a la banda derecha y remata con un señor golazo. No fue remate ni disparo. Fue toque elegante. Y por último, Anderson Santamaría entró en los minutos finales y se contagió porque hizo la simple. Mañana, más calmado y con tiempo, analizo esta victoria histórica...



Me voy, soy fuga.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.