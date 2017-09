Perú vs. Ecuador: El Bombardero recomienda "prepararnos como los dioses"

Del saque somos carnecita... Etamos sextos y el martes 5 de setiembre empieza otra Eliminatoria. La de la cabecita. Si estamos fuertes mentalmente, podemos guerrear. La presión y ‘muñecos’ van a traicionar a muchas selecciones. Tenemos 21 puntos y el segundo que es Colombia, 25; Uruguay, 24; Chile, 23; y Argentina, 23. La cosa está durísima porque cualquiera puede resbalar. No vienen tres finales. Vienen tres batallas. Quito, Buenos Aires y Lima. Ya no saquemos la calculadora. Ahora solo hay que ganar donde sea y ante quien sea. No hay margen de error porque te quedas sin Mundial. Sí, señores...



Visitamos a Ecuador, que tiene igual puntaje que nosotros, pero que se ha desinflado horrible. Ya no hay favoritos ni camiseta que asuste. La localía a veces suma y otras resta. Y ellos no la tienen de alivio con su gente. Así que hay que prepararnos como los dioses y dejarnos de hueveras. Hay que ser inteligentes, efectivos y conchudos. Los pequeños detalles y errores marcarán la diferencia en estas tres últimas fechas. Curuju...



El partido con Bolivia se nos complicó porque no presionamos arriba y salían muy cómodos. Tuvimos la suerte que Marcelo Martins y sus compañeros son taco 5 para abajo, porque no aprovecharon cuando nos rascamos el cuello. Recién en el segundo tiempo nos dimos cuenta de que el zaguero Zenteno tenía 8 kilos de más y Raldes, cuerpo de jugador máster y los apuramos. La ‘Culebra’ empezó a encarar por la banda y se tomó un jugo de naranja. Nadie lo pudo agarrar en el uno contra uno. Le falta tranquilidad en el último toque. Flores y Cuevita, con dos remates de larga distancia, nos regalaron una victoria. Le pegaron con precisión y al ángulo. Así es...



Terminé con el corazón hecho mela. Una gelatina. Papa lindo está con nosotros. Justiniano solito y con el arco a su disposición falló en el último minuto y seguimos soñando con Rusia 2018. Buen trabajo de Advíncula con su ida y vuelta. También Aquino en la recuperación. Necesitamos a todos enchufados y en su mejor nivel para dar el gran golpe. Si lo conseguimos la próxima fecha, estamos en zona de repechaje o Mundial. Si perdemos, todo se va al tacho. Mañana, con tranquilidad, analizo bien por qué sufrimos en el Monumental. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

Perú 2-1 Bolivia: Goles y resumen