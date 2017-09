Perú vs. Ecuador: "Si perdemos, a llorar a la playa" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... El choque de mañana es el de la vida. El de las Eliminatorias Rusia 2018. El soñado. Y eso es un privilegio. Si ganamos, seguimos en la pelea. Si perdemos, a llorar a la playa. Yo veo a niños con su carita sucia y sudada en la pista de mi barrio jugando con camisetas bambas con los nombres de Farfán, Cuevita, Carrillo, Flores y Guerrero. Esos pequeños merecen contarles a sus hijos que estos hombres los hicieron felices llevándolos a un Mundial. Todo pasa por sus pies. Por su cabecita. Por su confianza. Por el sí se puede. No piensen que será una hazaña. No. Hay que mentalizarnos en que hay calidad para lograr el objetivo. Entren a YouTube y miren cómo Maradona, Ruggeri, Verón y otros bravos arengan al pelotón antes de la guerra. Te encojonan. Te inyectan coraje. Sí, señores...



Escucho muchos comentarios: ‘Nos van a pasar por encima’, ‘No tenemos opciones’, ‘Solo un accidente del fútbol o milagro nos dará la victoria’. Que yo sepa, no vamos a enfrentar a Neymar, Messi, Suárez, Alexis, Vidal, James y Coutinho en un solo equipo. Tendremos al frente once morenos grandotes que son prácticos: rechazo y a buscarse la vida. Picarán la pelota por las bandas y a base de fuerza tratarán de bombardearnos. No veo paredes por el medio porque no les da su cerebro. Con magia y elaboración no nos harán daño. Con velocidad y potencia, sí. Rexuxa...



José Carvallo podría ser el arquero en Quito. Creo que es la mejor opción. Y no porque haya fallado Carlos Cáceda ante Bolivia, sino porque entrena y ataja con el UTC en la altura de Cajamarca. Conoce cómo da bote el balón. Ahora me parece rarísimo que siendo Ricardo Gareca recontracabulero, haya convocado a Diego Penny por el lesionado Leao Butrón. Le recuerdo que a su nuevo convocado le metieron 5 en el Atahualpa para Sudáfrica 2010. Si se lesionan los dos primeros, prefiero improvisar y pongo un cono en el arco. El ‘Loquito’ Delgado es mil veces mejor. Ayayayay...



Yo formaría con Carvallo; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Loyola; Tapia, Cartagena, Carrillo, Farfán (Flores), Cueva; y Guerrero. Dos laterales rápidos para que vayan a la par con esos trenes. El del Melgar llega al área contraria y es más aplicado en la marca que el del Flamengo. En la primera línea de volante, a ojos cerrados, el muchachito de la San Martín, que muerde y la entrega al pie. Garantizamos quite y salida limpia. Por los extremos, la ‘Culebra’ y la ‘Foquita’. Tampoco me disgusta Flores por Jefferson solo para este partido, porque hace muy bien el recorrido y eso se necesita en las bandas. Es cuestión de gustos. El apellido en la camiseta te dice: ‘un no te vayas mucho’ a los carrileros ecuatorianos. El ‘Aladino’ flotando y detrás de Paolo para que rompa cinturas y genere faltas cerca del área. Es mi punto de vista. De recambio tenemos a Raúl Ruidíaz para que aproveche espacios, Polo para ponerse el overol y Bulos, si lo muelen al ‘Depredador’, porque de que le van a dar, le van a dar. Que no reclame mucho al ‘pito’, se levante y vaya pa’lante como el ‘Cholo’ Sotil. Así es... Me voy, soy fuga.

Selección peruana entrena ya en Videna