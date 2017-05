Del saque somos carnecita... Me cuentan que el ‘Tigre’ le hizo la cruz con flores y todo al zambito que juega en Rusia. Algunos dirigentes le sugirieron su convocatoria para que se vaya acoplando al grupo de cara a los partidos de Eliminatorias en agosto, le dijeron que vaya a verlo en acción, pero el hombre se cerró en que ya tiene su grupo armado. Para volver a llamarlo tiene que hacer más goles que Messi y Cristiano juntos. O sea, ese cuento que la selección está abierta para todos y lo está siguiendo es ‘tangazo’, puro floro. No le perdona que lo haya tirado en cancha cuando el pelotero declaró que lo pusieron ante Venezuela cuando no estaba al cien por ciento.



Curuju... Desde ahorita se la canto al ‘Pelucón’ del Rímac. Que no saque pecho ni se sienta tranquilo, porque sus dos años de contrato que firmó se pueden ir al tacho en ‘one’. La corporación ya decidió que debe ganar el Apertura, porque si no, lo botarán como un ‘dog’.



Asuuuu... Hay varios técnicos de nuestra pelotita que aprendieron lo malo rapidito. Son los nuevos ‘peinaditos’ y fungen de empresarios. Hay un ‘pelao’ que se encargó de negociar el contrato de un mexicano con un club cusqueño. Dicen que ‘chapó’ su porcentaje y le ha dicho a su ‘representado’ que si la hace rezando ‘rosarios’, lo jala a su club el próximo año y con un mejor sueldo para los dos.



Ayayayay... El ‘Viejo verde’ de La Vicky se portó con los muchachos de su equipo. El martes pasado los llevó a comer a un chifa bien ‘ficho’. O sea, los trabajó al estómago. Así es... Me voy, soy fuga.