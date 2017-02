‘PPK’ fue a despedir a los ‘Jotitas’ que viajan al Sudamericano de Chile

Del saque somos carnecita... La firme que la ‘Hiena’ ya está con roche con sus compañeros. No deja el cigarro ni en la concentración. Se mete su ‘pucho’ después de almorzar y otro antes de dormir. Lo peor de todo es que ningún ‘peso pesado’ y nadie del comando técnico lo ‘parcha’. Se hacen los locos y el desarreglado sigue en lo mismo.



El ‘Mellizo’ Barros Schelotto lo botó como una mela a Daniel Oswaldo por fumar en el camarín de Boca Juniors. Y eso que el ‘9’ jugó en el Espanyol de España, Roma, Inter de Milán y Juventus de Italia. También en el Southampton de Inglaterra y Porto de Portugal. Este marcadorcito anda de mal en peor. Qué feo...



Una colocha ha llegado a Lima, se apareció por Matute y está buscando desesperada a un ‘Oso’ que el año pasado se vistió de blanquiazul. Ella no viene a reclamar nada, más bien a entregar todo. Dizque cuando el delantero jugaba por allá, hicieron cositas ricas. El atacante la trajo el año pasado, pero ahora se le ha perdido y necesita verlo. Provecho...



Por si acaso, el zambito ‘camiseta’ se va por su segundo hijo. Mandó a su ‘patrona’ a Lima para que nazca la criatura y de paso para que la señora se encargue de chequear un condominio que está construyendo. Está chibolo, pero maduro porque piensa en el futuro. Es buenísimo que tenga visión empresarial. Vale...



Así que ‘PPK’ quedó sorprendido cuando entró a la Videna. El tío fue a despedir a los ‘Jotitas’ que viajan al Sudamericano de Chile y se ganó con que habían hartos parrilleros, más de 8 y ‘en one’ dijo: ‘Estamos en Perú o Argentina’. La verídica que metió una ‘chica perica’ con elegancia. La firme que algunos se la llevan sin levantar un brazo. Rexuxa...



Me pasan la voz de que a los clubes chalacos de Primera y Segunda les hacen problemas con el alquiler del estadio de su zona. Les ponen mil trabas y encima le aplican el abuso con el pago de la cancha, además de tener que llevar su grupo electrógeno que cuesta 10 mil soles. Lo curioso es que a los de Santa Anita los tratan como si fuesen los dueños. A la gente que lleva entretenimiento, deporte y cultura los joden. Ya tengo el nombre del ‘boga’ que se pone la camiseta del enemigo. No seas malo... Me voy, soy fuga.