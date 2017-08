Preparador físico ‘pegamujeres’ no cambia por nada

Del saque somos carnecita... La verídica que este Torneo Apertura es un circo. Solo ha llamado la atención por fallos arbitrales y ahora se coronó quitándole 6 puntos a Real Garcilaso, que disputa el torneo, a dos fechas del final. El ‘como sea’ de Pablo Bengoechea cae como anillo al dedo. Mejor que ya no jueguen las dos últimas fechas y arranque en ‘one’ el Clausura, que a lo mejor es más transparente. Que lo den ganador a Alianza Lima y así Leao Butrón se crea lo que dijo cuando empató 1-1 con Cantolao: ‘Si jugamos así, estamos para campeonar’. Y por siaca, a mí no me hacen ni cosquillas las ‘troleadas’. Solo hablo con la verdad. Rexuxa...



Me pasan la voz que el ‘Loquito’ de los basureros se porta bien con su viejo. No solo le da todo lo que debe darle, también le complace sus caprichos. Le entrega 300 soles semanales para que juegue sus apuestas del campeonato local. Pensar que otros no le alcanzan ni un vaso de agua a sus padres. El que honra a papá y mamá tiene un lugarcito en el paraíso. El ‘fulero’ se va directo al infierno. Ayayayay...



El preparador físico ‘pegamujeres’ cree que tiene la razón y nadie puede decirle nada. Me avisan que un volante trujillano, que aquí en Matute lo chancaron los hinchas, lo destrabó por meterle codazos a una fotógrafa y le respondió que no creía en gays ni feministas. Hummm...



Hay un runrún de que ‘Machito’ salió arrancado del primer puerto. El hombre se pasó de abusivo con un muchacho sano de Corongo, pero como el pata es bien querido, lo fueron a buscar y se tuvo que ir caleta para que no le cobren. Guarda ahí... Me voy, soy fuga.P