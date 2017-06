Un preparador físico es más vivo que un zorro

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que se le viene la noche al delantero que le gusta ‘trampear’ en las mañanas y chocar con la hija del que le paga el sueldo. La señora ha decidido abrirle un juicio y, como tienen propiedades en común, quiere quitarle más de la mitad. Por sano se va a quedar misio y solo, porque hasta la chibola se arrancó al extranjero. Y no va a ser...



Así que ese marcador de un club que está por la Javier Prado, cuyo nombre empieza con J de Joaquín, está correteando a una blanquita del Centro de Lima. Tiene su enamorada de años, pero quiere ir con todo con la muchachita que se le está poniendo difícil, aunque es fanática crema y si le regala un polito, ella puede aflojar. Noooooo...



El técnico que tiene a cargo todas las inferiores de San Luis, es recontravivo. Se organizó un torneo de menores en Ecuador, donde han invitado equipos Sub-18 de Colombia, Venezuela y por el Perú invitaron a Alianza, Cristal y Muni. El patita, como no ha ganado nada, abrió a los ‘Basureros’ y se va con la selección de esa categoría. Está convencido de que da la hora para poder botarse y decir que tiene un título internacional. Plop...



Me pasan la voz que el preparador físico de un club ayacuchano se cree astuto como un zorro. Cada descanso aprovecha para irse a Chincha en busca de un material de bajo puntaje. Allí deja medio sueldo porque paga capricho, pero lo malo es que en Talara, su oficial asegura que escucha seguido el tema ‘Con la misma moneda’. Quééééé... Me voy, soy fuga.P