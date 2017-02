Del saque somos carnecita… El PSG vs. Barcelona demostró que no hay equipos invencibles y que las estrellas están en el cielo. Fue 4-0 y pudo ser 7-0 tranquilamente. Paseo total en el ‘Parque de los Príncipes’. Los franceses se olvidaron que tenían al frente a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar y los hicieron saltar a pura rascada. Todas las divididas al límite y la MSN no la tocó. Esos zambazos de Kimpembe (zaguero) y Matuidi (contención) son unas fieras, dan miedo y pusieron sus caras de malo. Presión alta y se le cruzaron los chicotes a los españoles que solo crearon dos situaciones de peligro en 90 minutos. Creo que Luis Enrique se equivocó, regaló el partido con su alineación y planteamiento táctico. Iniesta y Busquets venían de lesiones, de una para y los coloca de arranque ante un equipo de Unai Emery que no tiene freno. Van y vienen sin agitarse. Encima André Gomes estuvo sin rumbo. Los galos no encontraron una pierna ni uñero en el mediocampo y la defensa se comió el budín con pasas. Pasaron como aviones y no encontraron ni un cono. ¿Ya está eliminado el Barza? No es de alivio. La misión es casi imposible. Pero si los tres de arriba están inspirados, cualquier cosa puede pasar. Eso sí, necesita tres volantes con ritmo, recuperación y recorrido. Rexuxa...

Todo se sabe. La ‘Muela’ sufre por amor. Es que ya besó a la conductora, le hizo cariñito más de la cuenta, pero ella le dice que todavía hay que esperar antes de que puedan salir a oficializar que son enamorados. Lo malo que ya van como tres meses y la muchachita no le da su lugar. La firme que está haciendo el papel de hueveras. Pobechito…

Me avisan que un ‘Conejo gordo’ mandó una caja con rosas a una radio que está en San Isidro. Ayer su presente llegó cerca de las 10 de la mañana para una secre que no pasa los 30 años. El hombre se enamoró y ya no oculta su amor por la señorita. Pero hay un runrún que tiene otra ‘amiga con derecho’. Huuuuummmmm…

¿Se acuerdan de ese enano que llegó a ser presi de un club grande y aseguró que iba a convertirlo en el Barcelona? El chato estuvo el lunes por el Jockey Plaza. Hizo un par de compras y, plan de 6 de la tarde, cuando se dirigía a la playa de estacionamiento, se apareció una señora y le empezó a reclamar por la pensión de su chibolo. Tiene para comprarse trapos, pero no para girarle su platita a su sangre. Así no es… Me voy, soy fuga.